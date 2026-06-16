Колишня «Міс Україна», якій росіяни спалили дев’ятий магазин, розповіла свою щемливу історію

Продавчиня зі столичної Шулявки Катерина Колмикова розповіла, що росіяни спалили їй 8 магазинів у Маріуполі, а тепер 9-й в Києві / © ТСН

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Після російської масованої атаки по Києву 15 червня власниця одного зі знищених столичних на Шулявці магазинів, колишня мешканка Маріуполя Катерина Колмикова у соцмережах розповіла, що окупанти хоч і знищили своїми обстрілами дев’яту її крамничку, вона з родиною обов’язково знайде сили та бажання відновити власну справу в Києві.

Її відеоролик у соцмережах набув величезного резонансу.

ТСН.ua розшукав цю родину та поспілкувався із нею.

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«У нас дежавю — росіяни знищили 8 наших магазинів у Маріуполі. Тепер знищили 9-й у Києві», — розповів в коментарі для нас чоловік Катерини Колмикової Максим.

Та продовжив: «Там все згоріло і тут…все внаслідок обстрілів. У Маріуполі вони все знищили протягом тижня, після 24 лютого 2022 року. Хоч часи і тяжкі, але руки опускати не можна. На початку війни були думки виїхати, але вирішили залишитись, вирішили розпочати все з початку».

За словами Максима, у їхній київській крамниці були товари для побуту, для відпочинку.

«Всього потроху — навушники, намети, плити для приготування їжі у походних умовах, масажери та інше. Після знищення магазину багато людей у своїх коментарях нас підтримали, але дехто сказав, що «вам так і треба». Я скажу так: ми підемо далі. Головне, що живі та здорові».

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До цього він додав, що стати підприємцями їх змусило життя.

«Я сам з родини, яка працювала на «Азовсталі», бабуся, дідусь, мати — всі працювали на «Азовсталі», я працював також на «Азовсталі» до скорочення. Потім вирішив спробувати свої сили у приватному підприємництві. В Київ ми приїхали у травні 2022 року. У нас тоді нічого не залищилось, лише автівка, яка була на ходу. Все що залишилось — це автівка та бажання жити та щось робити. Ми були у декількох містах, вирішили залишитись у Києві. Тут орендуємо житло», — розповів нам чоловік Катерини.

Резюмуючи, він додав, що їхня дитина зараз живе у Ізраїлі.

Катерина Колмикова, яка записала та опублікувала відео у соцмережах, розповіла в коментарі для ТСН.ua, що в 2021 вона була переможницею конкурсу Miss Ukraine Plus Size. Нам вона розповіла наступне: «Що нам дає сили рухатись далі? У нас немає іншого вибору. Коли ми виїхали з Маріуполя, то треба було ж на якісь кошти жити, орендувати житло. Пробачте, але ми тікали в спідньому. Наше житло в Маріуполі забрали як «безхозне». Ми дуже вдячні всім тим, хто тут давав нам хто тарілку, хто сковороду. Якщо ти не помер, то треба рухатись далі… Коли ми вже в ці дні побачили, як горить наш магазин, то зрозуміли, що горить наш єдиний дохід, завдяки якому ми купуємо собі їжу, орендуємо житло, лікуємось. Тут ми розпочали свою справу після того, як перебуваючи ще в Маріуполі, я замовила посилку з Китаю, розкладачки. Я її називаю посилкою з минулого. Цю посилку я перенаправила до Києва, ми почали продавати ці розкладні ліжка. Це стало нашим стартовим капіталом. Потім відкрили свій маленький магазинчик. Потім почала робити відеоогляди товарів і ці ролики почали «залітати», люди почали купувати, приходити до магазину. Наша єдина дитина живе в Ізраїлі у гуртожитку. Щоб назбирати на квиток, я почала збирати гроші з цих продажів. Проводила прямі етери з магазину».

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За її словами, вона відчуває сили відкрити 10-й магазин, але поки що в онлайн-форматі.

«Але зупинятись ми принципово не будемо. На зло сусідам…У соцмережах під моїм дописом було багато хейту. Але хто пише негативні коментарі? Якесь нещасне….Але більшість коментарів — це слова підтримки. Одна з моїх підписниць, клієнток звернулась зі словами про те, що я її надихаю, про те, що, можливо, у мене така доля, що я повинна це пережити. Я бачила, як горить наш магазин, в якому були товари, взяті в кредит. Загалом у нас кредиту близько 12 тис.доларів. Я не змогла в той момент сидіти дома…», — резюмувала Катерина Колмикова.

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