Колишній вчитель англійської мови зарізав двох учнів на Вінниччині: моторошні подробиці

Школярі, яких вбили у Шаргороді / © Суспільне

Стали відомі приголомшливі подробиці звірячого вбивства двох старшокласників на Вінниччині, у місті Шаргород.

За даними Вінницької обласної прокуратури, трагедія сталася сьогодні вранці, 10 вересня.

Коли учень 10 класу та учень 11 класу прямували до школи, принаймі на одного з них чекав їхній 23-річний колишній вчитель. Чоловік наніс хлопцям проникаючі поранення в шиї, старшокласники померли на місці події, а вчитель втік з місця події. Згодом підозрюваного було затримано.

Ексклюзивні подробиці в коментарі для ТСН.ua розповіла керівниця відділу освіти і спорту Шаргородської міської ради Валентина Гуменюк.

За її словами, подією приголомшений не тільки весь педагогічний колектив, а й все місто.

«Підозрюваний – це колишній вчитель англійської мови. Минулого року він прийшов на роботу, на посаду вчителя англійської мови», - розповіла нам Валентина Гуменюк.

Та продовжила: «Пропрацював не повний навчальний рік, тому як не склалися відносини з певними учнями. Були скарги, конфлікти. Батьки учнів були вимушені втручатися у ці інциденти, вони зверталися до адміністрації навчального закладу. Батьки були невдоволені. Крім того, був конфлікт в укритті. Цей вчитель начебто штовхнув дитину. Навмисно чи випадково – не відомо. Був випадок, коли адміністрація школи викликала поліцію. Спочатку адміністрація захищала вчителя, мабуть, не хотілося, щоб ця ситуація набирала обертів».

За словами Валентини Гуменюк, згодом директорка закладу звільнилася, недопрацювала повний навчальний рік. На її місце призначили іншу людину.

«Конфлікти повторилися. Вона, директорка, сказала вчителю, мовляв, якщо у вас не складаються відносини, то ми вас не будемо затримувати. Весною він написав заяву на звільнення за власним бажанням».

За попередньою інформацією Валентини Гуменюк, один із вбитих учнів – це той, який фігурував у штовханині в укритті.

«Зараз дуже багато інформації, тому скажу так: мені здається, що це той учень. Але стверджувати не буду», - каже Гуменюк.

Безпосередньо про конфлікт керівниця відділу освіти каже, що відносини у вчителя із 10-класником не склалися в іншій школі, де перший раніше працював, а останній навчався.

«Вони стикалися в іншій школі, а, як кажуть, дісталося цьому ліцею, де вони опинилися разом», - каже Гуменюк.

Та додає, що про конфлікти 11-класника з вчителем немає інформації.

Вона припускає, що 11-класник міг опинитися не в тому місці та не в той час, коли йшов до школи зі своїм приятелем з 10 класу.

Нагадаємо, вранці 10 вересня у місті Шаргород Жмеринського району місцевий житель виявив тіла двох неповнолітніх. Міський голова Шаргорода Володимир Барецький повідомив, що напад стався неподалік міської лікарні. Він закликав місцевих жителів надати правоохоронцям будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству.