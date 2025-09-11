Колишній вчитель на Вінниччині вбив двох школярів: що відомо про конфлікт, який призвів до трагедії

На Вінниччині вчитель вбив двох школярів / © Національна поліція України

Затриманому за ймовірну причетність до вбивства двох школярів оголосили про підозру. Трагедія сталася напередодні у Шаргороді на Вінниччині. Підлітків з численними ножовими пораненнями виявили перехожі в центрі міста. Хлопці загинули на місці. Зловмисника затримали за годину, з’ясувалося, він — колишній вчитель одного з учнів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Поранених дітей на вулиці в середмісті помітили перехожі. Це був ранок. Попередньо відомо, що обом завдали ножові поранення, зокрема в шию, кажуть у прокуратурі.

«Два друга йшли, він догнав, наніс ножем одному десять ударів, одному — п’ять, бив», — каже керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко.

Обидва — старшокласники, цьогоріч перейшли до нової школи. Один навчався в десятому, інший — в одинадцятому класах, розповідає міський голова.

«Хлопчики приїхали шкільним автобусом на навчання в ліцей, йшли в лікарню, щоб отримати довідки, зловмисник наздогнав їх — і це сталося», — каже міський голова Шаргорода Володимир Барецький.



Вбивця з місця злочину втік. Діти померли під час надання допомоги. Підозрюваного у злочині поліція затримала майже за годину. За п’ять кілометрів від місця трагедії — у полі.

Затриманому 23 роки, це колишній учитель одного з хлопців, кажуть слідчі. Попередньо відомо, що в нього раніше уже був конфлікт зі школярем.

Саме через цей конфлікт, каже мер — у березні вчителя та директора школи звільнили. У реєстрі судових справ — матеріал про розгляд провадження за позовом загиблого школяра. Неповнолітній звинуватив вчителя у побоях. Чергове засідання у справі мало відбутися за два тижні.



«У нас є версії, одна з яких особисті неприязні відносини, які в них виникли за деякий час», — каже керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко.

Усі обставини трагедії зараз встановлюють слідчі. Затриманому оголосили про підозру. За вбивство двох дітей йому загрожує довічне ув’язнення.

