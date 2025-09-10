Колишній вчитель на Вінниччині зарізав учнів напередодні важливого суду: нові приголомшливі подробиці

Вбиті вчителем школярі / © ТСН

Стали відомі нові подробиці того, що передувало шокувальному вбивству двох учнів-старшокласників у Шаргороді на Вінниччині.

Нагадаємо, у цьому злочині підозрюється колишній вчитель англійської мови, у якого з одним з цих хлопців був конфлікт.

Як з’ясував ТСН.ua, у селі Пасинки на Вінниччині, звідки родом 23-річний вчитель, сусіди про нього відгукуються як про чемного чоловіка, «який завжди вітався»:

«Його звати Олексій Вікторович П., щодо нього особисто у мене склалось враження, що це уважна вихована людина. Всі ми в шоці від того, що трапилося. Але водночас селом ходили чутки, що під час одного з конфліктів він начебто душив старшокласника у бомбосховищі. Подейкують, що навіть було відкрито кримінальну справу і невдовзі мав відбутись суд, але таке ось сталося…»

Як додатково з’ясував ТСН.ua, наприкінці вересня Шаргородський районний суд Вінницької області дійсно запланував розгляд справи, в якій прізвище, ім’я та по батькові обвинуваченого та ім’я потерпілого збігаються з ПІБ вчителя та з анкетними даними одного із вбитих підлітків.

Згідно з матеріалами справи, про що йдеться на офіційному державному сайті «Судова влада України», було відкрите кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 1 року виправних робіт.

Крім того, як виявилось, конфлікт вчителя з учнем був такого масштабу, що про нього обізнаний навіть міський голова Шаргорода Володимир Барецький.

В коментарі для ТСН.ua він спростував чутки, які зараз ширяться Мережею про те, що начебто вчитель помстився старшокласнику через те, що учень нібито ображав його молодшого брата.

«Я думаю, що це припущення», — відповів нам Володимир Барецький.

Та продовжив: «Я знаю про конфлікт вчителя з одним із покійних тепер учнів. За помсту за брата я нічого не чув. Щодо вчителя: це молодий чоловік, який недовго працював вчителем в одному селі. Наскільки відомо, чоловік неодружений, у нього батько, мати, брат та сестра. Вчитель потрапляв в поле зору правоохоронців. У нього були конфлікти з учнем, батьки хлопця викликали поліцію. Протягом пів року до школи тричі викликалась поліція. Інформація дійшла до мене, як до міського голови. Неодноразово я направляв комісію. Потім я ухвалив рішення змінити директора школи. Новий директор школи звільнив вчителя. Це було у березні».

Зі слів міського голови, конфлікт дійсно тягнувся з тих часів, коли вчитель і учень були в іншій школі, але так склалося, що і педагог, і старшокласник знов опинилися поруч вже в іншому навчальному закладі.

Резюмуючи, міський голова додав, що попередні конфлікти загалом були дріб’язковими і деякі з них були пов’язані з тим, що учень не хотів підпорядковуватися вчителю.

«Про факти застосування фізичної сили я не знаю. Можливо, вони й були, але в цьому вже розбереться слідство», — повідомив нам очільник Шаргорода Володимир Барецький.

Нагадаємо, що у Вінницькій області 23-річний вчитель підстеріг двох своїх колишніх учнів і зарізав їх ножем.

Минулого року схожа трагічна історія сталася на Житомирщині. Тоді 23-річний вчитель ліцею вбив 17-річного хлопця, ще одного, 18-річного, поранив. Юнаки були двоюрідними братами і раніше у нього вчилися.