В новому сезоні шоу обіцяють вражати зірковими перевтіленнями і постановками.
Несподіваний склад зіркових учасників та нові танцюристи. Команда каналу "1+1" відбирає танцівників для шоу "Танці з зірками".
Про це йдеться в ТСН.19.30.
Для цього оголосили всеукраїнський кастинг. Нині він уже на фінішній прямій. Головна його мета, кажуть організатори, знайти нові обличчя, але не тільки.
Обіцяють, що п'ятий сезон вразить іще й зірковими перевтіленнями і постановками. Над ними працюватиме креативна продюсерка шоу Олена Коляденко.
Імена зіркових пар поки що тримають у секреті. Повернутися на телеекрани свято танцю має наприкінці літа.