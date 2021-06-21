Команда каналу "1+1" відбирає танцівників для шоу "Танці з зірками"

В новому сезоні шоу обіцяють вражати зірковими перевтіленнями і постановками.

Несподіваний склад зіркових учасників та нові танцюристи. Команда каналу "1+1" відбирає танцівників для шоу "Танці з зірками".

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Для цього оголосили всеукраїнський кастинг. Нині він уже на фінішній прямій. Головна його мета, кажуть організатори, знайти нові обличчя, але не тільки.

Обіцяють, що п'ятий сезон вразить іще й зірковими перевтіленнями і постановками. Над ними працюватиме креативна продюсерка шоу Олена Коляденко.

Імена зіркових пар поки що тримають у секреті. Повернутися на телеекрани свято танцю має наприкінці літа.

Новини України: команда каналу "1+1" відбирає танцівників для шоу "Танці з зірками"

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