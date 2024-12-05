Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" відповів, які області України хоче окупувати Росія

Військовий також назвав мету Росії у війні проти України.

Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов переконаний, що Росія хоче окупувати всю територію України.

Про це він розповів в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Сергій Філімонов зазначив, що Росія не зупиниться після окупації Донеччини, а піде вперед.

"Російська армія не зупиниться ніде. Тобто якщо ми її самі не зупинимо, то вони підуть і до Одеси, і до Києва, і до Львова. Тобто Росії не потрібна держава Україна. Росії потрібна ця територія, і Росії потрібно знищити нашу державність", – сказав він.

Філімонов переконаний, що метою війни Росії є вбивства українців.

"Їм головне – знищити якомога більше українців, знищити нашу державність, знищити нас як націю, розкидати нас", – вважає військовий.

Повне інтерв'ю з Сергієм Філімоновим дивіться за посиланням: УРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ! ЦЕ ЗЛОЧИН - ЗАХИСНА ТРАНШЕЯ ПОСЕРЕД ПОЛЯ! ВІН СКАЗАВ ПРАВДУ, ЯК МИ ВТРАЧАЄМО ВСЕ!

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