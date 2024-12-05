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Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" відповів, які області України хоче окупувати Росія

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" відповів, які області України хоче окупувати Росія

Сергій Філімонов

Військовий також назвав мету Росії у війні проти України.

Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов переконаний, що Росія хоче окупувати всю територію України.

Про це він розповів в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Сергій Філімонов зазначив, що Росія не зупиниться після окупації Донеччини, а піде вперед.

"Російська армія не зупиниться ніде. Тобто якщо ми її самі не зупинимо, то вони підуть і до Одеси, і до Києва, і до Львова. Тобто Росії не потрібна держава Україна. Росії потрібна ця територія, і Росії потрібно знищити нашу державність", – сказав він.

Філімонов переконаний, що метою війни Росії є вбивства українців.

"Їм головне – знищити якомога більше українців, знищити нашу державність, знищити нас як націю, розкидати нас", – вважає військовий.

Повне інтерв'ю з Сергієм Філімоновим дивіться за посиланням: УРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ! ЦЕ ЗЛОЧИН - ЗАХИСНА ТРАНШЕЯ ПОСЕРЕД ПОЛЯ! ВІН СКАЗАВ ПРАВДУ,  ЯК МИ ВТРАЧАЄМО ВСЕ!

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