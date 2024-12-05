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Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" відверто розповів про втрати на фронті

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" відверто розповів про втрати на фронті

Сергій Філімонов і Наталія Нагорна

Військовий зізнався, що у нього поки втрати немає.

Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов розповів про втрати на фронті. 

Про це він розповів в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній

Сергій Філімонов зазначив, що у його батальйоні зараз майже немає втрат.

"Конкретно зараз в мене стабільний фронт. Там, де я зараз знаходжусь, в мене стабільний фронт. Слава Богу. Дуже-дуже-дуже маленькі втрати. Тобто їх майже немає. У мене навіть поранених майже немає. І поранені несерйозно. Тобто та ділянка, де ми зараз стоїмо, вона в принципі стабільна і ми допомагаємо сусідам, щоб у сусідів так само було стабільно", - сказав він. 

Повне інтерв'ю з Сергієм Філімоновим дивіться за посиланням: УРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ! ЦЕ ЗЛОЧИН - ЗАХИСНА ТРАНШЕЯ ПОСЕРЕД ПОЛЯ! ВІН СКАЗАВ ПРАВДУ,  ЯК МИ ВТРАЧАЄМО ВСЕ!

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