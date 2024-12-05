Комбат "Вовків Да Вінчі" заявив про загрозу окупації для ще одного українського міста

Сергій Філімонов, командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", вважає, що росіяни зможуть атакувати Покровськ на Донеччині.

Про це він розповів в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Сергій Філімонов переконаний, що у росіян є шанси захопити Покровськ.

"Наразі я не бачу потреби ворогу атакувати Покровськ в лоб. Я думаю, що він його буде обходити. Я думаю, що він буде намагатися вийти в сторону траси між Покровським і Павлоградом. Це може бути і по Донецькій області, і це може бути і по Дніпропетровській області. Але загально шанси у ворога захопити Покровськ є, шанси великі", - сказав він.

Сергій Філімонов зазначив, що на фронті є проблеми.

"Нам для того, щоб стабілізувати ситуацію зараз на Покровському напрямку, і не тільки на Покровському напрямку, насправді на Куп'янському напрямку не все дуже добре, на Запорізькому напрямку є проблеми. Тобто для того, щоб це стабілізувати, треба переглянути дуже багато моментів на рівні командування, вищого командування", - сказав він.

Серед проблем на фронті командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" назвав тему інженерних загороджень, розподіл боєприпасів, озброєння, людей.

Повне інтерв'ю з Сергієм Філімоновим дивіться за посиланням: УРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ! ЦЕ ЗЛОЧИН - ЗАХИСНА ТРАНШЕЯ ПОСЕРЕД ПОЛЯ! ВІН СКАЗАВ ПРАВДУ, ЯК МИ ВТРАЧАЄМО ВСЕ!

Читайте також: