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Комбат "Вовків Да Вінчі" заявив про загрозу окупації для ще одного українського міста

Комбат "Вовків Да Вінчі" заявив про загрозу окупації для ще одного українського міста

Сергій Філімонов

Росіяни можуть обійти Покровськ, вважає військовий.

Сергій Філімонов, командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", вважає, що росіяни зможуть атакувати Покровськ на Донеччині. 

Про це він розповів в інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Сергій Філімонов переконаний, що у росіян є шанси захопити Покровськ. 

"Наразі я не бачу потреби ворогу атакувати Покровськ в лоб. Я думаю, що він його буде обходити. Я думаю, що він буде намагатися вийти в сторону траси між Покровським і Павлоградом. Це може бути і по Донецькій області, і це може бути і по Дніпропетровській області.  Але загально шанси у ворога захопити Покровськ є, шанси великі", - сказав він. 

Сергій Філімонов зазначив, що на фронті є проблеми. 

"Нам для того, щоб стабілізувати ситуацію зараз на Покровському напрямку, і не тільки на Покровському напрямку, насправді на Куп'янському напрямку не все дуже добре, на Запорізькому напрямку є проблеми. Тобто для того, щоб це стабілізувати, треба переглянути дуже багато моментів на рівні командування, вищого командування", - сказав він. 

Серед проблем на фронті командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" назвав тему інженерних загороджень, розподіл боєприпасів, озброєння, людей.

Повне інтерв'ю з Сергієм Філімоновим дивіться за посиланням: УРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ! ЦЕ ЗЛОЧИН - ЗАХИСНА ТРАНШЕЯ ПОСЕРЕД ПОЛЯ! ВІН СКАЗАВ ПРАВДУ,  ЯК МИ ВТРАЧАЄМО ВСЕ!

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