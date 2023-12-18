Командир легендарного батальйону “К-2” різко висловився про примусову мобілізацію

Перебіг ситуації на фронті залежить від багатьох факторів. Так, бажаючих вступити до лав ЗСУ стало менше.

Про це в інтерв’ю журналістці ТСН Наталі Нагорній розповів командир батальйону “К-2” 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Герой України, майор ЗСУ Кирило Верес.

“Якщо говорити про війну за всі фронти, то ми війну програємо”, — висловив свою думку військовий.

“Я не знаю, де ми виграємо, не можу цього сказати. Ми виживаємо. Це різні речі — робити, щоб перемогти і робити, щоб не загинути. Ми, напевно, зараз більше відносимося до другого. У моєму підрозділі все добре, дай Боже, щоб так було у всіх. Але якщо говоримо в цілому про всю країну, я вважаю, що ми програємо”, — каже він.

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Зараз дуже важкий час для нас, зазначив комбат: “Бо ми думали, що влітку будемо в Криму. Дуже багато хто перестав цим жити. Деякі хлопці перестали хотіти йти до лав ЗСУ. Ми зараз бачимо все, що робиться на вулицях з ТЦК. Коментувати не буду. Я не за такі жорсткі методи. Такий воїн, якого до мене силоміць принесли, мабуть, мені не потрібен. Це не воїн. Я хочу, щоб в мій підрозділ люди йшли самі. Щоб вони знали, до кого і чому вони йдуть”.

“Я завжди повністю всю правду кажу особовому складу на 99%. Головне, що вони знають, що мені сказали і як мені наказали, що на нас чекає і навіть те, що я думаю, на нас чекає — найвірогідніший варіант і малоймовірний. Ілюзій немає — вони не питають в мене, чи завтра все буде добре. Буде тяжко. Я не хочу коментувати дії свого командування. Я йому довіряю. Не всім і не у всьому. Але своєму особисто довіряю”, — наголосив Кирило Верес.

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Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували, що буде, якщо Росія переможе.

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