Командир роти розповів, як росіяни швидко вчаться на прикладах ЗСУ

Російські війська швидко вчаться та еволюціонують на прикладах роботи ЗСУ. Зокрема, це стосується використання новітніх технологій.

Про це командир роти 130-го батальйону територіальної оборони Віктор Баранов на позивний "Кеп" повідомив у ефірі 1+1.

Баранов розповів, що російські війська швидко еволюціонують на фронті.

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"Вони дуже швидко еволюціонують, на жаль. Я думаю, що вони вчаться якраз завдяки нашим оцим технологіям. Бо скиди (вибухівки з дронів – ред.), наскільки я розумію, почались спочатку в нас. І все в них виробляється в рази швидше. Можливо, не якісніше, але кількістю вони вражають", – розповів командир роти.

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