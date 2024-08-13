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Командир роти розповів, як росіяни швидко вчаться на прикладах ЗСУ

Командир роти розповів, як росіяни швидко вчаться на прикладах ЗСУ

Російський військовий / Фото: Associated Press

Віктор Баранов зазначив, що окупанти вражають не якістю, а кількістю.

Російські війська швидко вчаться та еволюціонують на прикладах роботи ЗСУ. Зокрема, це стосується використання новітніх технологій.

Про це командир роти 130-го батальйону територіальної оборони Віктор Баранов на позивний "Кеп" повідомив у ефірі 1+1.

Баранов розповів, що російські війська швидко еволюціонують на фронті.

"Вони дуже швидко еволюціонують, на жаль. Я думаю, що вони вчаться якраз завдяки нашим оцим технологіям. Бо скиди (вибухівки з дронів – ред.), наскільки я розумію, почались спочатку в нас. І все в них виробляється в рази швидше. Можливо, не якісніше, але кількістю вони вражають", – розповів командир роти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Випалив правду в ефірі без цензури! Командир роти сказав все, що думає про ТЦК

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