Командир ЗСУ розповів, хто може бути хорошим воїном на фронті

Військовий вважає, що люди на фронті повинні бути ефективними.

Капітан ЗСУ, командир мінометної батареї Мирослав Борисенко зазначив, що в армії зараз і справді бракує людей.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденці ТСН Наталії Нагорній.

Військовий зазначив, що у ЗСУ справді бракує людей, він додав, що лише зараз більшість командирі почали турбуватись про якісну підготовку свого особового складу.

"Якщо ви не турбуєтесь про якісний склад, що люди, які вміють щось робити, були там, де вони потрібні - ви втрачаєте всіх людей. Ви втрачаєте можливості, боєздатність. Це деморалізує військо і призводить до того, що цілі батальйони та бригади не можуть далі функціонувати, хоча на попері залишаються боєздатними", - сказав він.

Мирослав Борисенко також описав, який солдат потрібен йому.

"Мені потрібен чоловік 30-35 років, можна до 40. Чоловік, який сформувався у цивільному житті, у якого є дім, дружина, діти, своя робота. Який чогось уже досягнув і який у певний час свого дорослішання сказав - я беру відповідальність за своє життя, за свою родину на себе. Мені потрібен такий чоловік, хлопець, який готовий робити свою роботу", - сказав він.

Повну версію інтерв'ю Мирослава Борисенка дивіться за посиланням.

Нагадаємо, "азовець" розповів, що росіяни їм говорили про теракт в Оленівці.

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