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Командир відділення ЗСУ: "Вихід на кодони 1991 року - це не перемога"

Командир відділення ЗСУ: "Вихід на кодони 1991 року - це не перемога"

Дмитро Гапчинський

Військовий розповів, як він бачить перемогу України.

Командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський вважає, що вихід на кордони 1991 року - це не перемога. Україна зможе спокійно жити лише тоді, коли РФ розпадеться на менші держави та більше ніколи не загрожуватиме своїм сусідам. 

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Для мене бажана ситуація, навіть не перемога - це коли не буде Росії у тому вигляді, в якому вона є. Не буде перемоги, якщо ми вийдемо на кордони 91-го року. Буде відтермінування наступної війни, якщо Росія буде у тому вигляді, в якому вона зараз є", - пояснив він. 

Захисник України наголосив, що перемоги, як у 1945 році не буде. 

"Перемоги, як було в 1945 не буде. Я не думаю, що у нас є бажання встановити свій прапор на Кремлі. У багатьох бажання, щоб Кремля просто не було, а була галявина із мухоморами", - пояснив Дмитро Гапчинський. 

Нагадаємо, Зеленський назвав першу мету Путіна у війни проти України

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