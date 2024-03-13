Командир відділення ЗСУ: "Вихід на кодони 1991 року - це не перемога"

Командир відділення та художник у цивільному житті Дмитро Гапчинський вважає, що вихід на кордони 1991 року - це не перемога. Україна зможе спокійно жити лише тоді, коли РФ розпадеться на менші держави та більше ніколи не загрожуватиме своїм сусідам.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

"Для мене бажана ситуація, навіть не перемога - це коли не буде Росії у тому вигляді, в якому вона є. Не буде перемоги, якщо ми вийдемо на кордони 91-го року. Буде відтермінування наступної війни, якщо Росія буде у тому вигляді, в якому вона зараз є", - пояснив він.

Захисник України наголосив, що перемоги, як у 1945 році не буде.

"Перемоги, як було в 1945 не буде. Я не думаю, що у нас є бажання встановити свій прапор на Кремлі. У багатьох бажання, щоб Кремля просто не було, а була галявина із мухоморами", - пояснив Дмитро Гапчинський.

Нагадаємо, Зеленський назвав першу мету Путіна у війни проти України.

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