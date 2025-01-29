Командир відверто розповів про мобілізацію засуджених і як вони воюють

Військовий розповів, як на фронті воюють засуджені і чому у них мотивація частіше краща, ніж у звичайних мобілізованих.

Майже 7 тисяч засуджених уже стали до лав ЗСУ. Ще тисяча триста вагаються, який підрозділ обрати. Про це ТСН повідомили в Мін’юсті. Закон, який дозволяє прямо з колонії потрапити до війська, діє з травня минулого року. Згідно з ним, іти воювати ув’язнені можуть тільки добровільно. Водночас, бойові підрозділи в такому спецконтингенті дуже зацікавлені.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН розповів Герой України, командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв. У його частині колишніх засуджених фактично половина. І це найбільше серед ЗСУ.

"Вони такі ж люди, як і всі. Перші умовно достроково звільнені дорівнюються рівню мотивації тих людей, які йшли воювати на початку війни. Тобто, це люди з таким дуже нормальним рівнем патріотизму. Це їх особисті рішення. Тобто, засуджених ніхто не забирає і насильно не приводить за руку до лав Збройних ил України", - каже Олег Ширяєв.

Чим умовно-достроково звільнені відрізняються у правах від мобілізованих?

"У них взагалі немає права на відпустку. Все інше в принципі не відрізняється. Вони також отримують заробітну плату, також отримують військовий одяг, амуніцію, лікування і так далі. У них срок служби місяць дорівнює місяцю перебування у виправному закладі. Якщо вони поранені, то перераховується, як місяць за два. У нас був такий випадок, коли людині залишалося відсидіти 5 днів, як кажуть, до звонка. То людина пішла в армію. І його це взагалі не хвилює. Він каже, що хотів піти в армію, хотів воювати.

Ця ідея, щоб засуджені ставали до лав Збройних сил України, вона з’явилася з самого початку повномасштабної війни. Я був одним із ініціаторів цієї ідеї.

Коли цей законопроєкт вступив в реальну силу, ми досить швидко отримували особовий склад. І суди, і прокуратура розуміють шо, вони дійсно потрібні на фронті. Давайте дивитися правді у вічі, що на даний момент ті, кого відловлюють ТЦК, вони досить невмотивовані для того, щоб служити у війську", - каже Олег Ширяєв.

Олег Ширяєв.

Чи були випадки СЗЧ серед умовно-достроково звільнених?

"У мене в 225-му окремому штурмовому батальйоні найбільша кількість засуджених по Збройних силах України. Тобто, у нас самий великий штат цього спеціального контингенту. Ми вміємо з ним працювати. У нас є випадки, але вони не масові.

Реально хтось там може зламатися психологічно. Хтось може там мав наміри від початку скористатися цією нагодою отримати свободу для того, щоб потім втекти. Звісно, такі випадки є. Але спільно з військовою службою правопорядку ми ці випадки присікаємо, відслідковуємо, повертаємо назад до лав Збройних сил України", - каже Олег Ширяєв.

Кому серед засуджених відмовляєте у контракті?

"Від початку відбору спеціального контингенту. Ми вдавалися до того, щоб не приймати на службу тих, хто у своєму житті керується злочинними традиціями. Вони не можуть бути керовані апріорі, тому таких кандидатів ми не відбираємо.

Звісно відмовляємо, якщо є певні вади, певні хвороби і рішення військово лікарнянської комісії. Є спроби втечі, тобто, схильні до втечі. Таким ми відмовляємо. Також при відборі спеціального контингенту, звісно, ми спілкуємося з керівництвом пенітенціарної системи. І враховуючи їх оперативну інформацію, оперативний досвід, від цього ми відштовхуємося", - каже Олег Ширяєв.

Які посади можуть займати умовно-достроково звільнені?

"Що стосовно посад для спеціального контингента. То кажучи словами нашого президента, неважливо, що людина робила до 2022 року. Важливо, що вона робить зараз для України в цілому. Тому я спеціальному контингенту кажу і в своїй компетенції те, що я можу зробити, обіцяю, якщо вони будуть стійко та непохитно утримувати позиції, приймати участь у штурмових діях, мужньо проявляти героїзм і так далі, я зроблю все для того, щоб вони просувалися далі по службі. Серед них є хлопці, які отримували там військові звання молодшого сержанта, серед них є хлопці, які отримували державні нагороди. Серед них є хлопці, які отримували відомчі нагороди. Там є мужні реально героїчні хлопці.

Набираючи спеціальний контингент, ми кажемо, що нічого доброго вас не очікує. Але якщо ви реально зрозумієте: так, складно, але я прийняв військову присягу українському народові, і там звучать такі слова, що я присягаю ніколи не зрадити українському народу, це значить, що ви повинні бути готові пожертвувати найцінніше, тобто, своє життя", - каже Олег Ширяєв.