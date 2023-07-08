Командирів оборони "Азовсталі" повернули додому: що відомо про захисників Маріуполя

Про повернення до України командирів захисників "Азовсталі" стало відомо 8 липня 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 8 липня, повідомив, що повертається до України разом із командирами захисників "Азовсталі", які після обміну восени 2022 року весь цей час були у Туреччині.

ТСН.ua зібрав факти з біографій офіцерів, які керували обороною Маріуполя, їхній полон та повернення до України.

Як "азовці" потрапили до полону РФ

Оборона Маріуполя тривала 86 днів. Найзапеклішим місцем боротьби став металургійний комбінат "Азовсталь". Підприємство будувалося під час Холодної війни й мало розгалужену систему бункерів, але навіть такі укріплення не давали гарантії збереження життя. 16 травня 2022 року українська влада офіційно заявила – гарнізон "Маріуполь" отримав наказ зберегти життя та здоров’я особового складу і припинити оборону Маріуполя. Тоді підкреслювали – бійці в повному обсязі виконали завдання. Фактично для оборонців це означало вихід у полон під гарантії міжнародних організацій.

Найпершими з бункерів підприємства вивезли поранених. Командир полку "Азов" Денис Прокопенко та його заступник Святослав Паламар останніми покинули територію "Азовсталі", яка була останнім пунктом опору.

Обмін захисників Маріуполя на Віктора Медведчука

Обмін захисників Маріуполя. / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Україна і Росія 21 вересня 2022 року провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Зокрема, серед звільнених були командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко. Однією з умов обміну було те, що п'ятеро офіцерів, які керували обороною Маріуполя, відправляються до Туреччини, де перебуватимуть до завершення війни під особистою протекцією глави держави Реджепа Ердогана.

Тоді цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

Виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк розповів, що Служба безпеки перед обміном Віктора Медведчука повністю зафіксувала його провину у державній зраді і отримала від нього багато цінної інформації.

Денис Прокопенко "Редіс"

Денис Прокопенко "Редіс". Фото: з відкритих джерел.

Денис Прокопенко в "Азові" від 2014 року, брав участь в АТО/ООС. Пройшов шлях від командира взводу, роти, а згодом і батальйону. Був призначений командиром "Азову" у вересні 2017 року.

Прокопенко запам’ятався тим, що на День Незалежності 2019 року під час вручення ордена Богдана Хмельницького III ступеня не виконав військове привітання президента Володимира Зеленського. Потім в "Азові" пояснили, що за статутом ЗСУ честь віддають лише військовим, а не цивільним.

У березні 2022 року Денис отримав звання Героя України. Денис Прокопенко потрапив до російського полону після виходу з заводу "Азовсталь" 20 травня 2022 року. Наказ припинити оборонні дії та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців отримав від вищого керівництва на 86-й день блокади міста. Був звільнений з полону 21 вересня 2022 року разом з іншими 214 військовими.

Святослав Паламар "Калина"

Святослав Паламар "Калина. Скриншот з відео.

Святослав Паламар – заступник командира полку "Азов" Він від перших днів повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Маріуполя. Разом з побратимами з полку був взятий в облогу на "Азовсталі", а потім потрапив у полон.

Сергій Волинський "Волина"

Сергій Волинський "Волина". / Фото: Фото з відкритих джерел

Під командуванням Сергія Волинського бригада "морпіхів" у Маріуполі успішно з'єдналася з полком "Азов" і продовжила оборону міста. Сергій - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти.

20 квітня 2022 року "Волина" звернувся із заявою до світових лідерів деблокувати Маріуполь. Він писав листа Папі Римському з проханням вивезти цивільних та звертався до Ілона Маска. "Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми — військові — боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ просто спостерігає цікавий сюжет!..", — писав він у Facebook.

Має відзнаку "За участь в антитерористичній операції", медаль "За військову службу Україні", орден "За мужність" ІІІ ступеня та орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню.

Олег Хоменко "Апіс"

Олег Хоменко "Апіс".

Олег Хоменко під час повномасштабного вторгнення Росії був командиром комендантської роти. Безпосередньо командував обороною "Азовсталі".

Денис Шлега

Денис Шлега. Фото: з вікдритих джерел.

Денис Шлега, полковник та командир 12 бригади Національної гвардії України. Брав участь в АТО/ООС. Служив в різних частинах, зокрема очолював 4-й полк Національної гвардії України. 2021 року очолив Маріупольську 12 бригаду Нацгвардії.

Історичні кадри: Зеленський показав командирів "Азову"

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