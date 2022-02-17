Командувач ООС назвав мету потужних обстрілів із боку найманців РФ на Донбасі

Окупанти хочуть змусити ЗСУ відкрити вогонь у відповідь.

Збройні сили України контролюють ситуацію на лінію фронту та відкривають вогонь у відповідь тільки тоді, коли є загроза для українських захисників.

Про це в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав командувач Операції Об'єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк

"Ми повністю контролюємо ситуацію. У відповідь вогонь відкриваємо тільки тоді, коли дійсно є загроза нашим військовослужбовцям і всі можливі способи припинити вогонь за допомогою моніторингової місії ОБСЄ і СЦКК вичерпані і немає можливості по-іншому зупинити вогонь. Тому що всі ці обстріли - це провокації з метою вимушення ЗСУ дати відповідь, а потім обвинуватити нас перед усім світом, що це ми активізуємо", - сказав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, станом на вечір 17 лютого ситуація в зоні проведення Операції Об'єднаних сил - напружена протягом усього дня, але повністю контрольована.

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