Командувач ООС про ситуацію на Донбасі: "Напружена, але контрольована українськими військовими"

Командувач ООС про ситуацію на Донбасі: "Напружена, але контрольована українськими військовими"

За словами командувача, на вечір інтенсивність обстрілів окупантів зменшилася.

Станом на вечір 17 лютого ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил - напружена, але повністю котрольована.

Про це сказав командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Павлюк в суспільно-політичному шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ситуація в зоні проведення ООС залишається напруженою протягом всього дня, але вона контрольована. Обстріл Станиці Луганської був зранку і останні 40 хвилин також був обстріл, під час якого пошкоджені два цивільні будинки і пошкоджено газогін. Зараз пожежа локалізована", - зазначив він.

Він додав, що обстріли проросійськими бойовиками продовжуються на Донбасі, але вже з меншою інтенсивністю, ніж були вранці та обід. За його словами, за цілий день незаконні збройні формування РФ здійснили 50 обстрілів. З них - 41 із забороненої зброї: гармат та мінометів.

Нагадаємо, як стало відомо журналісту ТСН Андрію Цаплієнку, у Станиці Луганській у четвер, 17 лютого, російські бойовики із важкого озброєння влучили у житловий будинок на вулиці Магістральній, 8. Через це у приміщенні спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

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