Командувач ССО розповів, що має з десяток позивних: "Для Редіса я тоді так назвався"

Командувач Сил спеціальних операцій (ССО), генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко розповів, що має щонайменше десять позивних. Під час повітряної операції на "Азовсталь" у розмові з Денисом "Редісом" Прокопенком він використав один із них – "Лєс" .

Про це Хоренко розповів у інтерв'ю ТСН.

"Я виконував різного роду задачі, спілкувався з багатьма. І коли мені дали слухавку в одному з кабінетів, я також задумався, як воно буде в майбутньому. Зрозуміло, були швидкі рішення. Так, для Редіса я тоді так назвався. Тому що на кожну операцію для того щоб не можна було ідентифікувати людей, групу людей, підрозділ який працює, називався різними позивними. І в тот час я також розумів, що різна може бути ситуація, по-різному вона може закінчитися. Всіх людей будуть з часом допитувати, дізнаватися хто ж все таки, де, як працював. На той час ми назвалися або обізвалися так. І я вважаю, що воно спрацювало. І це не те що ми не хотіли розкриватися, це професійні звички", – розповів Хоренко.

За словами командувача ССО, він має декілька позивних. Військові, які знають його особисто, можуть назвати з десяток. Хоренко пояснив: вони необхідні для того, щоб покращити роботу.

"Бо всі розуміють, що таке конспірація. Всі методи, способи доволі відомі. Основна таємниця: хто проводить операцію, де проводить та в який час. А все решта, в принципі, зрозуміло", – розповів командувач ССО.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Командувач, який досі лишався в тіні. ПЕРШЕ інтервʼю Генерала Хоренка

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