ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1387
Час на прочитання
1 хв

Командир ЗСУ назвав причини СЗЧ та відверто розповів, як тікають мобілізовані

Військовий відверто розповів про причини, чому мобілізовані в Україні самовільно покидають військову частину.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Каспер"

"Каспер" / © ТСН

Командир 3-го штурмового батальйону 1-го штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Каспер» вважає, що основна причина СЗЧ — це страх.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

«У людей є стереотип. Коли люди приходять, вони думають, що він приходить в підрозділ, полк, що він буде штурмовиком і все», — каже «Каспер».

Військовий зазначив, що хворих мобілізованих він одразу відправляє на лікування. «Каспер» додав, що основна причина СЗЧ — це страх.

«Основна причина СЗЧ — це страх. Коли людина приходить — вона думає, що її одразу вб’ють. От вони побули, послухали, згрупувались по кілька і пішли», — каже він.

Військовий розповів, що дезертири тікають, коли їдуть отримувати форму, з навчань, з пробіжки.

«Залишають телефони, все. Когось забирає дружина на машині. У нас був такий випадок — приїжджає дружина, він тікає і все», — наголошує «Каспер».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КАСПЕР: за увесь час війни я не бачив ні одного підготовленого хлопця після БЗВП! ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ’Ю

Нагадаємо, військовим у СЗЧ пояснили, коли ще можна повернутися до служби.

Дата публікації
Кількість переглядів
1387
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie