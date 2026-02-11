Командир ЗСУ назвав причини СЗЧ та відверто розповів, як тікають мобілізовані

"Каспер" / © ТСН

Командир 3-го штурмового батальйону 1-го штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Каспер» вважає, що основна причина СЗЧ — це страх.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

«У людей є стереотип. Коли люди приходять, вони думають, що він приходить в підрозділ, полк, що він буде штурмовиком і все», — каже «Каспер».

Військовий зазначив, що хворих мобілізованих він одразу відправляє на лікування. «Каспер» додав, що основна причина СЗЧ — це страх.

«Основна причина СЗЧ — це страх. Коли людина приходить — вона думає, що її одразу вб’ють. От вони побули, послухали, згрупувались по кілька і пішли», — каже він.

Військовий розповів, що дезертири тікають, коли їдуть отримувати форму, з навчань, з пробіжки.

«Залишають телефони, все. Когось забирає дружина на машині. У нас був такий випадок — приїжджає дружина, він тікає і все», — наголошує «Каспер».

Нагадаємо, військовим у СЗЧ пояснили, коли ще можна повернутися до служби.