Рятувальник ДСНС / © Associated Press

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У Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників. Трагедія сталася у Солом’янському районі столиці.

Як розповіли ТСН.ua у ДСНС України, під час ліквідації наслідків повітряної атаки у Солом’янському районі відбулася повторна атака «Шахедів».

«Рятувальники працювали на ліквідації наслідків повітряної атаки росіян на об’єкті цивільної інфраструктури у Солом’янському районі. Під час виконання робіт стався повторний обстріл. Постраждало 13 рятувальників. Троє з них загинуло», — розповіли ТСН.ua у пресслужбі ДСНС України.

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Серед постраждалих — речник ДСНС Павло Петров і співробітниця пресслужби Києва Інна Жельчик.

«Павло зараз на операції. Його розбиті телефон і фотоапарат зараз у мене, такий ось сумний День журналіста. У найтяжчому стані двоє людей — Інна Жельчик та водій пресслужби», — розповіла ТСН.ua Світлана Водолага, керівник пресслужби ДСНС України.

Водолага додає, що у Тернополі під час ліквідації наслідків ворожої атаки постраждало ще п’ятеро рятувальників. Тобто у ніч проти 6 червня 18 рятувальників постраждали унаслідок атаки росіян.

Нагадаємо, раніше ми оприлюднили фото постраждалої внаслідок обстрілу київської багатоповерхівки.

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