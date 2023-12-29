Комендант Київської області пояснив появу нових блокпостів

За словами Руслана Олійника, в області від 28 грудня до 6 січня триватимуть контрдиверсійні та безпекові заходи.

На Київщині проводитимуться контрдиверсійні та безпекові заходи. Вони будуть проведені за дорученням начальника Київської ОВА Руслана Кравченка, які погоджені з військовим командуванням.

Мета цих заходів – виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів коменданта Київської області підполковник Руслан Олійник.

"Також передбачено виконання завдань щодо перевірки, огляду майна та транспортних засобів на блокпостах. Саме з цією метою на території області будуть проведені контрдиверсійні заходи", – пояснив він.

За словами Олійника, контрдиверсійні та безпекові заходи триватимуть на Київщині від 28 грудня до 6 січня.

Відповідаючи на запитання, чи правда те, що в цей час шукатимуть саме тих, хто ухиляється від мобілізації, комендант Київської області, зазначив, що пошукові дії та фільтраційні заходи спрямовані на всіх людей, які порушують закон.

"Заходи стосуються не лише мешканців Києва та Київської області. Зараз ці регіони є транзитною зоною, через яку пересуваються мешканці з усіх куточків України. Тому в рамках фільтраційних заходів ми відпрацьовуємо оперативну інформацію, проводимо спільні заходи з Національною поліцією України, СБУ. В цих заходах немає якогось вузького ефекту, який ми хочемо отримати – це комплекс завдань із безпекових питань", - підсумував Руслан Олійник.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Іван Вигівський розповів, чи буде поліція роздавати повістки до ТЦК.

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