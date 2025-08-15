Комендантська година в Україні: як каратимуть за порушення і кого можуть відвезти до ТЦК

Порушників комендантської години планують затримувати / © ТСН

В Україні планують ввести відповідальність за порушення комендантської години. Не виключено, що це може бути введення штрафів, але їхній розмір публічно поки не озвучували. Не виключається, що поліцію наділять повноваженнями затримувати порушників.

Як проінформував у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, схвалено відповідний законопроєкт, а також передбачається встановити відповідальність за порушення комендантської години.

«Передбачається надати право органам поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників», — уточнив він.

Для чого потрібна комендантська година

Загальновідомо, що комендантська година була введена в Україні одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Як уточнив в коментарі для ТСН.ua військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак, у перші дні після вторгення це обмеження ввели, тому як з’являлась інформація про можливе пересування російських ДРГ.

«Українським правоохоронцям набагато простіше було працювати на пустих вулицях. Крім того, комендантська година вводилась і для того, щоб непомітно для сторонніх очей переміщувати вантажі, західну техніку. Вірогідно, комендантська година потрібна і зараз», — каже Ступак.

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зауважує, що, можливо, зараз варто переглянути доцільність тривалості комендантської години в окремих регіонах.

«Я вважаю, що зараз треба певною мірою диференціювати регіони, де запроваджується це обмеження. Абсолютно очевидно, що комендантська година потрібна у прикордонних та прифронтових регіонах. Це дозволяє забезпечувати заходи з антитерору та контрдиверсійної діяльності», — каже Селезньов.

В той же час адвокат та колишній слідчий Роман Сімутін в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що в разі прийняття закону без суперечливих моментів не обійдеться. Наприклад, якщо в ті ночі, коли не буде повітряних тривог, а людина буде перебувати у заборонений час на вулиці, то, звісно, це буде порушенням. Але при цьому залишається відкритим питання про те, скільки часу буде дозволено перебувати на вулиці після відбою повітряної тривоги, коли людина прямує, наприклад, додому з укриття. Сімутін не виключає, що чоловіки-порушники будуть доставлятись поліцією до ТЦК.

Область, де немає комендантської години

На початку повномасштабного вторгнення владою Закарпатської області було прийняте рішення не вводити комендантську годину на території цього регіону.

«У нас можна без проблем викликати таксі пізно ввечері, працюють кафе та ресторани. Нещодавно я була запрошена на весілля до друзів, гуляли до першої години ночі. Але адміністрація ресторану попередила, що після першої години — фініш. Гості без проблем викликали таксі та поїхали по домівках. Коли перебуваю десь в іншій області, то звісно, різниця відчувається. Наприклад, в Києві максимум о 23.00 треба викликати таксі, щоб гарантовано було доїхати в точку призначення. У нас все по-іншому, як інший вимір», — розповіла нам мешканка Ужгорода Катерина Харитоненко.

В обласній військовій адміністрації в коментарі для ТСН.підтвердили, що і раніше, і станом на зараз в Закарпатській області немає комендантської години згідно рішення влади. Посадовці на початку повномасштабного вторгнення мотивували таке своє рішення тим, що варто спробувати пожити без комендантської години. Мовляв, якщо цей експеримент зарекомендує себе добре, то обмеження введуть пізніше, якщо буде потреба.

«Потім введення комендантської години затягувалось. Враховувалось те, що через Закарпаття за кордон прямувало багато українців — ми між трьома кордонами, було рішення про надання бізнесу спроби працювати принаймі без цього обмеження. Ми комунікували з правоохоронцями, все це узгоджували», — розповіли нам в ОВА.

Заробляють на комендантській годині

Від 2022 року в Україні були ті, кому комендатська година допомагала заробляти. Наприклад, як розповідав в коментарі для ТСН.ua один з військовослужбовців, у квітні цього року у нього так склалися обставини, що він приїхав до столиці потягом о 2.30. За його словами, на центральному залізничному вокзалі до нього підбігли таксисти та запропонували свої послуги. Він спитав, якою буде вартість поїздки до Борщагівки (близько 11 км.), на що йому відповіли — ціна складатиме 5 тис. грн. Військовий дочекався ранку та доїхав додому за 8 гривень на трамваї.

Станом на зараз на інтернет-майданчиках є низка оголошень, автори яких пропонують нічні поїздки по Дніпру та Харкову, нічний відпочинок в одній з одеських саун.

Раніше повідомлялось про те, що в одному з регіонів України можуть скоротити комендантську годину.