Комфорт для власників, візуальне сміття для перехожих: як побороти балконний хаос у Києві

Комфорт для власників, візуальне сміття для перехожих: як побороти балконний хаос у Києві

Коли йдеться про розширення власного житла, фантазії українців - немає меж.

У Києві "виразок" на зовнішньому вигляді щороку стає дедалі більше. Незаконні балкони та прибудови: для власників житла - комфорт, для перехожих - візуальне сміття. Нерідко ним заліплюють фасади навіть історичних будівель.

Про те, чи можна побороти балконний хаос, та який вигляд мали би міста - без самобудов - 1 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Коли йдеться про розширення власного житла, фантазії українців - немає меж. І звичайні пластикові балкони - вже найсіріша банальність. Часом прикалабки набувають таких дивакуватих форм і розмірів, що не помітити їх - неможливо.

Будь-яка ліпнина чи столітній вік будівлі відходять на другий план, коли хочеться додаткових метрів. Історичні будинки теж нерідко апдейтять вандальними надбудовами.

Ця проблема притаманна більшості українських міст. Місцева влада часом зносить незаконні прибудови, але це буває вкрай рідко.

До прикладу, у Дніпрі за останній рік демонтували 12 таких халабуд. Крапля в морі, але комунальники можуть зносити лише те, що зведене без документів, а більшість надбудов власники - встигають легалізувати.

Для порівняння: у Німеччині, щоби засклити балкон, потрібно збирати купу дозволів. Про серйозніші перебудови навіть мови немає. У нашій країні схожі приклади можливі лише в нових ЖК за умови суворого контролю забудовника. А ті райони міста, які вже спотворені хаотичними прикалабками, найімовірніше - такими залишаться назавжди, кажуть експерти.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання