“Комісар з Карпат”: як скандальний військком-багатій раптово став голодранцем

“Тіхоня” виявився тираном і хабарником. В Україні резонансне затримання військкома Сергія Луцюка збагатило державу.

Детальніше про історію “комісара з Карпат” і чому його так нарекли, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

З мільйонера в жебраки

Накрав на десятки мільйонів, а спалився після ймовірного побиття підлеглого. Ось така історія у рівненського військкома Сергія Луцюка — донедавна мільйонера, а тепер голодранця, який ще й за грати сяде.

Що знайшли під час обшуків?

Йшли працівники ДБР затримувати військкома за побиття підлеглого, натомість запалили цілу “скриню пандори”. Бо вдома в Лисюка знайшли ще дещо цікаве.

Скільки грошей пройшли повз декларацію?

А ось як виглядає цей самий “герой”. Крім цього військком “забувся” задекларувати статків на пару десятків мільйонів гривень.

Всі гроші — у державу!

Усе це конфіскували, а днями передали у власність держави. Це коротко про те, чого не треба бути хабарником. Сьогодні в тебе є все, а завтра… Ну а тепер розкажемо, що відомо про одного з найбагатших військкомів (ну в минулому найбагатших).

Що відомо про військкома?

Сергій Луцюк заступив на посаду на Рівненщині торік восени, був взагалі маловідомою на загал людиною, кажуть, уникав публічних заходів. До цього більше десяти років будував свою кар’єру в районних військкоматах на Прикарпатті. От тому його жартівливо називали “комісаром Карпат”. У 2018 році Луцюк зумів потрапити у “список щасливчиків”, які отримали двокімнатні квартири в Івано-Франківську від спілки місцевих забудовників.

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Про його заслуги в документах на житло сказано мало. Лише згадується, що був у зоні АТО в 2014 році. Уже в розпал війни його перевели на роботу до Рівного. А славу він здобув влітку цього року, та таку, що не кожному б хотілося. Бо те саме відео з побиттям потрапило в мережу і до Державного бюро розслідувань.

Тоді слідчі заявили, що на відео — водій однієї з військових частин Рівненського району, який хотів доповісти про порушення в роботі обласного та районного комісарів. Однак комісари дізналися про такі наміри підлеглого і вирішили залякати військового. Вони влаштували імпровізований допит: Сергій Луцюк орудував битою, а районний комісар Віталій Козачук знімав процес на відео.

Комісари також змушували водія ставати на коліна та вимолювати пробачення за те, що той хотів на них доповісти.

За все разом Луцюку тепер загрожує до 12 років позбавлення волі. Разом з ним затримали і ще одного з посадовців, йому тоді теж оголосили підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Йому теж не мало загрожує. Сидіти буде років 10, майно теж конфіскують.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандальний військком раптово став голодранцем! ДИВИТИСЯ ДО КІНЦЯ!

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