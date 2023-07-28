"Незрозуміла" комісія в "Дії": чи беруть її за донати на "Армію дронів" і United24

В соціальних мережах розкритикували перерахунок благодійних коштів на "Армію дронів" та United24. Дописувачі дивуються, що кошти українців потрапляють не напряму до отримувачів, а на рахунок ФК "Єдиний простір". Мовляв, фінансова компанія бере комісію з усіх платежів через "Дію" і заробляє на цьому мільйони під час війни.

Чому не державний банк?

Про те, що благодійні внески на дрони переводяться на рахунки фінансової компанії написав журналіст Влад Сидоренко на своїй сторінці у соціальній мережі.

"Пам'ятаєте, місяць тому я розповів про те, як фінансова компанія "Єдиний простір", яка має відношення до онлайн-казино, бере комісію з усіх платежів через "Дію", заробляючи на рівному місці мільйони щодня? Так от дивіться. Заходжу вчора до "Дії". Відкриваю проект "Армія дронів" від Мінцифри та United24. Вибираю "задонатити" і що я бачу? Що доначу я на рахунок фінки "Єдиний простір". А потім дивлюся, таких людей, як я, задонатили на 600 млн гривень. Не на United24, не на "Армія дронів", а на (!) фінкомпанію!", - пише Влад Сидоренко.

Він дивується, як фінансова компанія переводила ці мільйони гривень за своїми рахунками. А ще додає, що відвідав офіс ФК, але там знайшов лише бухгалтера, який відправив його до керівництва.

Інші дописувачі цікавляться, чому фінансова компанія займається питаннями благодійності, а не державний банк.

Пробуємо задонатити

Сайт ТСН.ua вирішив розібратися, чи дійсно це так, а заодно задонатити на дрони аби все перевірити на собі.

Донати на дрони через "Дію"

Коли ви переказуєте кошти через карту, то користувачу повідомляється, що транзакція обробляється платіжною компанією ТОВ ФК "Єдиний простір". І вам пропонують натиснути кнопку "сплатити", якщо ви погоджуєтесь з умовами.

Також тут коротко інформують користувачів "Дії", що таке ТОВ ФК "Єдиний простір" - це фінансова компанія, яка має відповідні ліцензії й забезпечує проведення онлайн-платежів. Для захисту платежів використовується триступенева система захисту та надійні антифрод-технології.

Сповіщають, що кошти йтимуть на фінансову компанію

До речі, деякі користувачі кажуть, підтримка "Дії" відмовляється повідомити інформацію про те, на які рахунки зараховуються гроші та рекомендує звернутися за консультацією до United24.

Рекомендують звернутися по консультацію до United24

Хоча, варто зазначити, що після обраною для переказу суми в додатку вказується, що комісія відсутня.

Повідомляють, що комісія не береться

Що кажуть у міністерстві

У Міністерстві цифрової трансформації сайт ТСН.ua запевнили, що "Дія" не є платіжною системою й не може опрацьовувати платежі самостійно.

"Благодійні платежі для United24 та "Армії дронів" у "Дії" проводяться без комісії фінансовою компанією "Єдиний простір" й одразу прямують на єдиний рахунок Збройних сил України в НБУ. Адже "Дія" не є платіжною системою й не може опрацьовувати платежі самостійно", - пояснює Олександр Прохорович, керівник служби підтримки "Дії".

До речі, після відправки коштів, на мобільний приходить повідомлення, що їх успішно зараховано на рахунок Національного банку України.

Сповіщення, що гроші зараховані

"Дія" не є учасником фінансового ринку, не має власної платіжної системи і не може виконувати платіжні операції згідно із законодавством. Тож для проведення онлайн-платежів потрібна фінансова компанія. Коли людина заходить в "Дію", і хоче зробити благодійний внесок на United24 чи на "Армію дронів", наприклад, 100 гривень, то фінансова компанія "Єдиний простір" виступає посередником, який виконує цей процес. Вона не бере комісію за благодійні платежі. І ваші 100 гривень прийдуть на рахунок ЗСУ у Національному банку України. Фінансова компанія нічого за це не отримує. Комісію вона бере лише за оплату штрафів за порушення ПДР чи інших платежів через "Дію", - пояснив сайту ТСН.ua Олександр Прохорович.

Він додає, що фінансова компанія є третьою стороною, яка реалізує процесинг, - технологію автоматичної обробки безготівкових транзакцій між користувачем, який надсилає гроші, та учасником, що приймає переказ. Наприклад, у разі сплати штрафів кошти надходять на рахунок МВС. У Міністерстві цифрової трансформації запевняють, що "Дія" прозоро відображає деталі всіх онлайн-оплат: з назвою платіжної системи, яка її проводить - ТОВ "ФК Єдиний простір" та розміром комісії, де вона є.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про тендери на мільйони та дізнавався: скільки в Україні ще триватимуть марнотратні закупівлі.

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