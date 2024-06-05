Тренд "Ухилянт": чому українці пишались уникненням мобілізації і повелись на ІПСО Росії

В Україні деякі чоловіки почали пишатись тим, що вони ховаються від мобілізації.

"Ухилянт" - прізвисько, яке місяць майоріло з усіх "тіктоків", мемів, принтів та навіть номерів машин.

Що сталося? Чому всім різко стало не до жартів та як тренд, який мав повеселити, дав чималий під дих сорому для українців - про це у матеріалі кореспондентки ТСН Олена Гущик.

Що відомо про тренд "Ухилянт"

Спочатку в Україні понісся тренд "Ухилянт". Такі написи робили на чепчиках, футболках, номерах машин. А цього тижденя всі, хто розкрутив тренд - почали ховатися. Жоден продавець - нині не погоджується на відкритий коментар.

Операція "ухилянт" - пам'ятаєте як вона почалась? З "ТікТок" і веселих пісень - як спротив новому закону про мобілізацію. Згодом - з'явилися і оголошення: от до прикладу про інтимні стосунки.

А далі - літери У, які начебто почали з'являтися на українських автівках. Ну, а зрештою - футболки і кепки "Ухилянт". А ще десятки фото у них - начебто українців без обличь у транспорті та на вулиці.

Футболки "Ухилянт"

Росіяни хотіли показати, що ухилятись від армії - це модно

Усе це - інформаційні вкиди, на які повелися українці, щойно тренд набрав резонансу почали поодиноко писати у соцмержах. Росіяни хотіли показати молоді, що ухилятися від армії - це модно.

Інформаційна хвиля під назвою "Ухилянт" набула такого розголосу, що роз'яснювати українцям як працювала ворожа ІПСО взявся і Центр протидії дезінформації.

"Компанія "Ухилянт" - це навмисний пропагандистський флешмоб, який створювався завдяки пропаганді прекрасного життя ухилянта. Що це круто! Це стандартна робота ворога. Було вкинути матеріал в соціальні мережі, що нібито людина сидить в метро, і з цього почала роздуватися хвиля, що це масове явище чи значне явище", - пояснив експерт.

Аби припинити ворожу інформаційну кампанію - треба було запустити свою на протидію. Сотні думок експертів, ще більше матеріалів журналістів і ця контратака схоже подіяла.

Відео з Мережі

Чи продають зараз речі із написами "Ухилянт"

Ось оголошення в Інтернеті сьогодні: чохли на телефон, шеврони, чашки - які імовірно замовляють найбільше військові. Але футболок у продажі - вже майже немає. Кардинально інша ситуація була ще тиждень тому рекламою одягу з подібним принтом - рясніли усі соцмережі. Ми подзвонили за кількома телефонами. Після - ці оголошення зникали і магазини говорили, що вони більше подібного не продають.

Щоправда з одним, але на особисте замовлення, виготовити такий принт все ще готові.

У Дніпрі футболки за таким принтом продавали у ТЦ "Караван". Що сьогодні? Футболки у продажі на сторінці все ще є. А от в ТЦ, куди навідалися кореспонденти ТСН бізнес дещо прикрили.

Маски літнього чоловіка

Ще один бізнес, який надто набув популярності під час ІПСО "Ухилянт" - це маски літнього чоловіка. Ось оголошення на сайті - висить і досі. Ба більше - подібні нові з'являються десятками щодня. Образ старця - від 13 900 грн. А ось скріни переписки ТСН з продавцем. Він російською переконує, що з придбанням треба поспішити, бо масок мало. По цінах, каже, є ще дещо дешевша - китайська за 11 тисяч гривень. Але то погана. Краще купувати ідентичну людській шкірі маску із подовженням на груди - за 36 тисяч гривень.

У тому, що попит на такі пропозиції є, можна переконатися за звітами прикордонної служби. Чоловіків у таких масках прикордонники уже затримували під час перетину кордону.

Росіяни хотіли легалізувати ухилення від армії

"До того моменту, як з'явився цей тренд, про це було не прийнято говорити назагалу. Вони цим трендом це легалізували в інформаційному просторі, вони почали це романтизувати і працювати відразу на кілька завдань. І розкол суспільства, і, власне, виведення в обговорення, в легалізацію того сегменту і тої моделі поведінки, яка є неприйнятною в суспільстві", - каже експертка.

Пані Оксана є засновницею руху інформаційної гігієни. Каже, російських ІПСО багато, але як правило цілей вони не досягають. А кампанія "Ухилянт" ще й довела, що українці вміють визнавати помилки. Усі пропозиції швидко зникли і лишилися хіба шеврони, але вже радше іронія.

Відео з ТікТок

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 5 червня 2024 року | Повний випуск новин

Читайте також: