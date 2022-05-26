Компенсація за втрачене житло: які документи і куди потрібно подати

Компенсація за втрачене житло: які документи і куди потрібно подати

Не грошима, а квадратними метрами. Держава обіцяє відшкодовувати людям збитки за втрачене житло.

Верховна Рада доопрацьовує законопроєкт, який врегулює це питання. У закон депутати внесли вже понад 700 правок. У червні сподіваються його ухвалити. Тим часом люди почали власними силами відновлювати оселі та робити ремонти.

Чи можуть вони сподіватись на компенсацію від держави та які документи треба подати тим, хто втратив дах над головою, в ефірі марафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка ТСН Алла Хоцянівська.

Брезент та шини під певним кутом. Це тимчасова конструкція із водовідведення на даху однієї з пошкоджених багатоповерхівок в Ірпені. Його російські війська обстрілювали з мінометів. Від вибуху автомобіля зайнялося кілька поверхів. Вщент вигоріли квартири на першому поверсі та мансарда.

Майже місяць тому оцінити стан будинку приходили експерти. Фотографували, оглядали, опитували свідків. На цьому етапі - огляд був лише візуальний. Експерти кажуть, висока температура під час пожежі псує бетон, опорні конструкції втрачають свою міцність. Їхнє завдання зрозуміти - чи варто відновлювати будинок, чи краще його знести.

Пошкоджені покрівлі - типова проблема для міста Ірпінь. Якщо далі зволікати вони втратять і те, що вціліло, оскільки вода після всіх цих подій наш найбільший ворог. Люди хотіли повертатись вже в свої квартири, але що робити з водою у людей поки що немає ніякого виходу. Тому що ті підрядники, до яких уже звертались, щоб отримати якийсь кошторис на ці роботи з відновлення даху – то суми непідйомні, шукаємо інвесторів. Благодійні організації, чи будуть наразі від держави компенсації, ми навіть наразі поки що не можемо розраховувати, бо іде війна, говорить однин із мешканців пошкодженого будинку.

Держава обіцяє відшкодувати втрати. Для цього фотографії та відео пошкодженого житла потрібно внести у застосунок "Дія". Такі заявки вже зареєстрували майже 173 тисячі українців. Лише за останні три тижні ця цифра зросла на 56 тисяч. Якщо "Дії" немає - заявку треба подати до органів місцевого самоврядування або військової адміністрації. Також звернутися до Нацполіції для відкриття кримінального провадження за фактом знищення або пошкодження майна. Серед пакету документів також мають бути копії права власності та технічного паспорту.

Як саме компенсуватимуть збитки - це питання уряд лише розробляє. До законопроєкту депутати внесли вже понад 700 правок. Найбільш дискусійні - чи будуть відшкодовувати житло на понад 150 квадратних метрів. Сперечаються, що робити із нежитловими приміщеннями та комерційною нерухомістю. Якщо оселю можна відновити - компенсація буде грошова. Якщо ж будинок треба зносити - замість грошей людям дадуть квадратні метри.

"Ми передбачили можливість, що людина сама буде обирати населений пункт, де вона хоче мати домівку. Сама буде обирати об'єкт, де вона хотіла би проживати, звичайно, там буде і відповідна методика оцінки та експертизи. Градація тому, що не можна порівнювати всі населені пункти, бо вони там мають навіть різницю у вартості житла", - говорить народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Як саме це відбуватиметься - механізм доопрацьовують. Хоча вже зрозуміло, на це знадобляться сотні мільярдів гривень, яких у бюджеті немає. До фінансування залучатимуть міжнародних інвесторів.

Для тих людей, житло яких повністю зруйновано, міська влада Ірпеня планує звести новий житловий комплекс на території колишнього санаторію "Ластівка". Держава обіцяє цей проєкт профінансувати. А поки пропонують нічліг в наметовому містечку. Тимчасовим прихистком став і корпус одного із санаторіїв.

Чи компенсують гроші тим, хто за власний кошт вже взявся ремонтувати житло, питання відкрите.

"Поки така процедура законопроєктом не передбачена. Але наскільки я розумію, якщо є можливість у ОСББ та обласних адміністрацій допомагати ремонтувати пошкоджене житло та міняти вікна і ремонтувати дахи, то це максимально зараз потрібно проводити, оскільки буквально за кілька місяців вже буде осінь", - наголошує Олена Шуляк.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 92-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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