Компенсації від держави на житло для військових: хто може отримати та куди звертатися

В Україні працюють 3 програми, за якими військові або члени їхніх родин можуть отримати компенсації на житло. На квадратні метри претендують військові, які отримали інвалідність під час АТО, ООС та повномасштабного вторгнення, а також учасники бойових дій, які виїхали з окупованих територій до 2018 року та першими стали на захист країни.

Як рухається черга, скільки доводиться чекати на житло, що потрібно, щоб стати на квартирний облік – Ірина Маркевич знає всі подробиці.

Історія переселенців з Криму, які змогли отримати компенсацію на квартиру

У Сергія і Оксани – четверо доньок, найменшій Мії лише 3 місяці. Вони називають себе кримськими українцями. 2014-го залишили все, що мали, в Євпаторії та переїхали з двома дітьми до Києва. Спочатку жили в хостелі, згодом орендували квартиру у спальному районі. Після цього чоловік мобілізувався до ЗСУ.

Сергій і його родина

2015 року Сергій брав участь в обороні Маріуполя та в Широкинській операції. Коли повернувся з війни, довелося переїхати до передмістя столиці – Софійвської Борщагівки. Грошей вистачало знімати маленьку кімнату в напівпідвальному приміщенні. І тоді ж, 2018 року, родина стала на квартирний облік. Надія отримати компенсацію на житло танула впродовж 4 років. Адже для таких, як вони, кошти не виділялися, потім почалося повномаштабне вторгнення, і лише 2023 року пішли перші виплати. Поки чекали на компенсацію, їх уже стало шестеро.

"Відкриваю "Ощадбанк", дивлюся – там 3 мільйони 284 тисячі гривень. Ми тут просто танцювали від радості", – кажуть вони.

За цю суму Сергій знайшов таунхаус. На кожного члена родини розраховується площа. На велику родину Вікарчуків припадало понад 100 квадратних метрів. Від площі вже залежить і сума компенсації – в цьому разі вона становила понад 3 мільйони гривень.

Хто з військових претендує на компенсацію під час купівлі житла

Таких, як родина Сергія, хто передусім залишили окуповані території, стали на захист держави і не мають свого житла – 4,5 тисячі учасників бойових дій. У Міністерстві ветеранів кажуть, що близько 3 тисячам з них нараховані грошові компенсації торік. Решта отримають гроші цьогоріч. Виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун наголошує, що є три програми для військових, щоб отримати житло:

На першу можуть претендувати такі, як Сергій, захисники, які мають статус ВПО до 2018 року.

Окрема програма – для членів сім'ї загиблих і зниклих безвісти.

Програма для тих, хто вже під час повномасштабного вторгнення зазнав поранення і, як наслідок, статус особи з інвалідністю.

Щоб отримати компенсацію, треба стати на квартирний облік. Це можна зробити за місцем проживання або в тій громаді, куди родина ветерана переїхала як внутрішньо переміщені особи.

Хто може отримати компенсацію

Родина тяжкопораненого захисника України з Соледара сподівається придбати свою квартиру

Ірина та В'ячеслав переїхали до Броварів із Соледара, що на Донеччині. Вони вже зібрали весь пакет документів і принесли до відділу з питань ветеранської політики. Перед повномасштабним вторгненням Ірина з В'ячеславом щойно придбали квартиру в рідному Соледарі. Окупанти знищили їхній дім.

В'ячеслав – учасник бойових дій 2015 року. Найважливіше, що він вивіз з дому – це бойовий прапор.

Вдруге він підписав контракт 2018 року і вже повномасштабне вторгнення застав на позиціях на Донеччині. Під час першої тяжкої контузії залишався у строю, але друге поранення було надто тяжким.

У В'ячеслава був забій головного мозку. Після операції було невідомо, чи ходитиме він, чи говоритиме, чи пам'ятатиме обличчя рідних. Життєвоважливі центри мозку залишилися неушкодженими, але пам'ять, концентрація, слух – це те, що постраждало дуже сильно. Для В'ячеслава було психологічно важко прийняти рішення ВЛК, що він більше не може повернутися до війська. Але він досі не продає спорядження, раптом ще відновиться і зможе повернутися.

Ірина та В'ячеслав

Дружина тим часом хоче, щоб родина почала нормальне життя на новому місці. У Ірини й Вячеслава – двоє синів. Вони живуть в орендованій квартирі у Броварах, тут і приглядають житло в разі виплати компенсації.

"Ми роздивлялися інші варіанти, але щось ми більше зупиняємося на Броварах, тому що вже за два роки ми тут прикипіли, у дітей тут друзі, вони в школі тут місцеві, вже навчаються, вже тут у старшого хлопця навіть дівчина є", – каже подружжя.

Родина вже знає – виконком погодив їм суму субвенції на житло. Але коли ці гроші з'являться на рахунку – ніхто не знає.

У Міністерстві ветеранів переконують, що першими отримують компенсації ті військові, хто першими й подали документи та стали на квартирний облік. І перестрибнути чергу, наприклад, по знайомству неможливо.

На всі три програми в бюджеті на цей рік є 5,7 мільярда гривень. Вони потраплять на рахунки учасників бойових дій не одночасно, а кожен місяць виділятиметься частина від цієї суми. Однак уже зараз зрозуміло, що з 5 тисяч захисників, які стоять на черзі, грошей на компенсацію вистачить лише на 2 тисяч військових, що чекають на своє власне житло.

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