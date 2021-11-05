"Компромісів із коронавірусом немає": у МОЗ назвали кількість людей, яких щогодини вдається рятувати завдяки вакцинації

"Компромісів із коронавірусом немає": у МОЗ назвали кількість людей, яких щогодини вдається рятувати завдяки вакцинації

Українців просять дотримуватися карантинних обмежень.

Вакцини проти коронавірусу допоможуть подолати пандемію, але найважливішим елементом у цій боротьбі є відповідальність, зокрема, громадян до карантинних обмежень та необхідності зробити щеплення.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 5 листопада.

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Голова МОЗ зауважив, що ключовою особливістю цієї хвилі є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані проти COVID-19. За його словами, майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів, також невакциновані.

"Компромісів із коронавірусною хворобою немає ніде у світі. Лише вакцинація захищає та рятує життя. Завдяки вакцинації, кожну годину ми рятуємо 10 життів, кожні 6 хвилин ми рятуємо 1 людське життя", - наголосив Ляшко.

У цьому контексті, очільник МОЗ закликав вакцинуватись українців та пояснити необхідність щеплення своїм рідним та близьким, аби ті теж вакцинувалися. Крім того, Ляшко вкотре звернувся до українців із проханням дотримуватися карантинних обмежень.

"Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина проти пандемії – відповідальність. Сьогодні як ніколи країні потрібне ваше відповідальне ставлення до карантинних обмежень та необхідності зробити щеплення", - підсумував Віктор Ляшко.

Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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