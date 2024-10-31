Кому можуть передати дітей ухилянтів на вулиці: адвокат назвав сценарії

За даними правоохоронців, в Україні були випадки затримань, коли поруч зі злочинцями перебували їхні діти.

На фоні посилення мобілізації та доставлень військовозобов’язаних до ТЦК з вулиці, в соцмережах низка дописувачів задались питаннями про те, як будуть діяти правоохоронці в разі виявлення на вулиці ухилянта, який порушив законодавство та перебуває з маленькою дитиною або вигулює тварину. Іншими словами, користувачі соцмереж поцікавились, якщо людина буде фізично затримана за порушення мобілізаційного законодавства, то що буде з дитиною або твариною.

Опитані ТСН.ua правоохоронці розповіли, що з точки зору закона ухилянт є порушником, тому, наприклад, поліцейські, які уповноважені затримати, можуть викликати на місце ювенальних поліцейських (підрозділ, який працює з дітьми).

"Це може бути зроблено для того, щоб дитина була в безпеці до того моменту, коли її передадуть в руки інших родичів. Але, наприклад, в Києві поки жодного такого випадку не реєструвалось. В Україні були інші випадки, коли правоохоронці затримували злочинців, поруч з якими були діти. Звісно, якщо біля злочинця перебуває дитина, це не є підставою для того, щоб відпускати порушника закона. На місце викликались ювенальні поліцейські, які вирішували, як діяти далі", - повідомили нам джерела в поліції.

Своє чергою, адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується в тому числі на питаннях мобілізації каже, що питання щодо дітей ухилянтів дійсно цікаве.

"Якщо батька затримують поліцейські та забирають під час повітряної тривоги, то це – залишення в небезпеці безпорадної дитини. Під час тривоги потрібно йти до укриття, а затримання батька буде 100% кваліфікуватись як кримінал", - каже Роман Сімутін.

При цьому він не виключає, що може бути знайдено компроміс - на місце події можуть бути викликані працівники соцслужб, які уповноважені опікуватись дітьми.

"Працівник поліції в любому випадку повинен скласти протокол затримання та повідомити родичів, адвоката. Якщо поліцейські дитину просто залишать саму на вулиці – це як мінімум невиконання своїх обов’язків, халатність, службовий злочин. Щодо можливих ситуацій з військовозобов’язаними, які вигулювали собаку та були затримані, а тварина залишилась на вулиці - це не буде кваліфікуватись як жорстоке поводження з тваринами", - резюмує адвокат.

Розкрили схеми ухилення від мобілізації одразу в 3 областях!

Раніше повідомлялось про те, як ТЦК буде шукати ухилянтів на вулицях та трасах.

Читайте також: