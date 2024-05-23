Кому належить майно коханки Януковича Полежай: ТСН з'ясував обурливі деталі

Після втечі експрезидента Віктора Януковича 10 років тому до Росії його майном в Україні, а також майном його колишньої коханки, а нині дружини Любові Полежай (повернула собі дівоче прізвище Садикова), яка нібито народила йому сина, тепер володіють "люди" Януковича. Шикарний маєток, дитяча база відпочинку, квартири в елітних будинках. Хто наглядає за всією цією розкішшю? А на кого записаний маєток Януковича в Росії? Ексклюзивні деталі – від журналіста ТСН Дмитра Святненка.

У село Нові Петрівці під Києвом розташоване "Межигір’я" – колишня резиденція колишнього президента-втікача Януковича.

Через високий паркан можна розгледіти величезний будинок із фамільним гербом на фасаді. Символи на ньому зашпакльовані. Поруч – котеджне містечко під назвою "Лазарев Сад". Але будинок, який нас цікавить, відрізняється від тутешніх. Він має додатковий зелений захист, схожий на живу огорожу, яка з вулиці приховує, що за нею відбувається.

Маєток у Нових Петрівцях / Фото: ТСН.ua

Потрапити на територію котеджного містечка можна лише через пост охорони. Місцеві вартові здалеку побачили камеру ТСН – заздалегідь відчинили нам двері і зникли.

Отже, на територію ми потрапляємо без перешкод і рушаємо в бік нашого маєтку.

Поряд із воротами – свіже висаджені тюльпани. Все свідчить про те, що за маєтком доглядають. Зверху одразу три камери спостереження. Але на дзвінок та стукіт у двері ніхто зсередини не реагує.

Із сусіднього будинку виходить чоловік. Проте на запитання журналістів розводить руками і говорити відмовляється.

Згідно з реєстром нерухомого майна власниця цього будинку – Тетяна Кобилинська. Запам’ятайте це прізвище. Ми до нього ще повернемось.

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Раніше цей будинок у Нових Петрівцях належав Любові Полежай – колишній коханці, а потім, за даними російських реєстрів, і законній дружині президента-втікача Віктора Януковича. Вже у Росії вона, нібито, народила Януковичу сина Григорія.

Полежай із початку двотисячних працювала офіціанткою у Межигір’ї. Але згодом опинилася у тісних стосунках із господарем. В оточенні її називали його цивільною дружиною – разом вони виховували дитину Полежай і мали спільний побут. На неї оформлювали нерухомість та різні бізнеси. І разом тікали з Межигір'я. Вже в Росії своє прізвище від першого чоловіка Полежай змінила на дівоче і стала Садиковою. На це прізвище і оформлена вся російська нерухомість нинішньої родини Януковича.

В Україні після Революції Гідності майно Полежай, разом із майном Януковича, було арештовано. Зокрема, розкішна квартира на Оболонській набережній.

Там була квартира і Януковича. Але вдвічі більша за площею. Поряд – салон краси, прибутки з якого отримувала Полежай.

Салон краси

Належав їй дитячий табір у Циблях, менше ніж за 100 кілометрів від столиці. Цей табір відрізнявся від тих, що були поруч на березі Канівського водосховища. Суд оцінив його у сто мільйонів гривень.

На Полежай була записана і трикімнатна квартира на першому поверсі в звичайній девятиповерхівці на Оболоні. Але ця квартира під арешт не потрапила. Сусіди кажуть, що там постійно хтось живе, і припускають, що це – квартиранти.

За збігом обставин – саме у цьОму ж будинку, але в сусідньому під’їзді мешкав суддя Владислав Дев’ятко – той, що у 2019 році проголошував вирок Віктору Януковичу.

Решта житлової нерухомості з 2015-го до 2021 року була під арештом. При цьому, салон краси працював, але лише за попереднім записом і з постійними клієнтами. А у таборі у Циблях продовжували відпочивати діти. Цей заклад навіть потрапляв у стрічки новин через масове отруєння дітей і загибель дівчинки-гімнастки.

У березні 2021 року суддя вищого антикорупційного суду Віра Михайленко зняла арешт із Будинку у Нових Петрівцях та з Бази відпочинку в Циблях. У рішенні суду зазначено: слідство не встановило факту проживання однією сім`єю і набуття права власності на майно під час спільного проживання.

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Отже рішення вищого антикорупційного суду про зняття арешту. Щойно воно набуває чинності – власником будинку у Нових Петрівцях стає Тетяна Кобилинська. ТСН вдалося з’ясувати: вона – дружина Анатолія Кобилинського, колишньго вишгородського депутата від Партії Регіонів. А ще – власника і керівника приватної охоронної фірми "Гроссер". До втечі Януковича саме ця фірма охороняла "Межигір'я".

Саме Кобилинський п’ять років тому як свідок зі сторони захисту давав покази в Оболонському суді – виправдовував дії Януковича і в усьому винуватив майданівців. З його слів, він був останнім із людей президента-втікача, хто залишав резиденцію Межигір’я.

А що з табором відпочинку у Циблях? Після ухвали суду він також змінив власників: тепер він належить не Полежай-Садиковій, а благодійному фонду "Зірка на долонях" та фізичній особі Ганні Клименко. За документами, він працює, сплачує податки. Директорка – Олена Гіліней.

Проте у санаторії відповіли журналістам, що пані Олена уже півтора роки у них не працює. Кому належить санаторій, працівники відповідати відмовилися.

База перебуває під охороною. Лише біля воріт ми нарахували чотирьох охоронців. Чоловік у чорній кофті і джинсах повідомив журналістам, що директорка нібито не працює вже півтора року.

Цей чоловік працював тут шість років. Саме він спілкувався з журналістами, коли отруїлися діти, і теж казав, що директора немає.

Звертаємо увагу на шеврони на формі охорони. Вони стилізовані під шеврони служби тилу ЗСУ.

На них назва – "Бріар". За даними сайту "Ю-конторол", така компанія зареєстрована в Києві. Її власник і директор – Анатолій Кобилинський. Той самий охоронець Януковича, дружина якого придбала будинок Полежай у Нових Петрівцях.

Що ж до нових власників табору, виявляється, Ганна Клименко померла ще понад 2 роки тому і її родичі нічого не знають про спадщину у вигляді частки дитячого табору.

А за місцем реєстрації благодійного фонду – меблева фабрика.

Намагаємося знайти керівництво благодійного фонду. За документами – засновниця, бенефіціарка та керівниця Наталя Шевченко.

Згідно з даними бази нерухомого майна живе вона у багатоповерхівці на околиці Києва. І консьєржка підтверджує, що часто її бачить, але не вірить у її статки.

Шукаємо і пана Кобилинського. Відповідно до реєстрів, він має багато житлової нерухомості. А його охоронна фірма "Бріар" зареєстрована в одному із найдорожчих офісних центрів Києва. Але там замість неї – адвокатська фірма.

Зв’язатись із Анатолієм Кобилинським вдається лише телефоном. І питання, чому його дружина стала власницею маєтку коханки Януковича біля Межигір'я, йому не подобаються.

"Я не знаю. Ви же не знаєте де я живу, з ким я живу, як я живу. Придбала значить молодець. Будинок коханки Януковича? Ну я звідки знаю, може вона з нею товаришує", – відповів Кобилинський.

За аналогічним сценарієм розпродавали майно як Януковичів, так і його соратників-утікачів. Будинок Азарова, що розташований біля Ботанічного саду на Печерську, арештували у 2014-му році, але попри це у 2015-му його продали. Зараз у ньому живуть люди.

Колишній маєток Азарова

Будинок Олександра Януковича на оболонських Липках, також проданий ще у 2015 році Артуру Ростом’яну. Батько цього чоловіка фігурував серед засновників мисливського клубу Януковича. Сьогодні будинок здається в оренду американським аудиторам "Кроуві".

Колишній маєток Олександра Януковича

І лише скандальна резиденція Межигір’я націоналізована на користь держави. Мисливські угіддя у Сухолуччі у лютому 2022-го спалили росіяни. Те, що залишилось, теж передано в державну власність.

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Він утік, а майно - досі його?! За маєтком коханки Януковича Полежай наглядають "свої люди"