Кому не треба проходити ВЛК щороку: представниця ТЦК пояснила деталі

Якщо людина не підлягає під мобілізацію з правових підстав надання відстрочки або перебування на спеціальному військовому обліку, ніхто таку особу щороку ганяти по ВЛК не буде.

Представниця ТЦК Лариса Козак розповіла, кому не треба щороку проходити військово-лікарську комісію.

Про це вона сказала в інтерв'ю журналісткам ТСН Юлії Кирієнко і Наталії Нагорній.

Журналістки ТСН змоделювали ситуацію і поставили представниці ТЦК наступне запитання: "Під час воєнного стану треба раз на рік проходити ВЛК. Моделюємо ситуацію - у людини було бронювання, все було добре, все оновлено, актуальна ВОС, рік минув, чи треба йти в ТЦК оновлювати ВЛК?"

Лариса Козак дала заперечну відповідь і пояснила деталі.

"Ні. В облікових цілях – це норма, яка застосовується для тих, хто в нас на бронюванні і має відстрочку від призову. На ВЛК не направляються особи, якщо вони мають дійсну відстрочку від призову на військову службу, яка продовжується, або дійсне бронювання. Тому що дуже велике навантаження на військово-лікарську комісію. Ми розуміємо, що з підстав не підлягає особа призову на військову службу, ВЛК раз на п'ять років – це правомірно, це не є порушенням", – наголосила вона.

Представниця ТЦК уточнила, що у правовий режим воєнного стану раз на рік – це щодо визнання придатності до військової служби. "Якщо ж людина не підлягає під мобілізацію з правових підстав надання відстрочки або перебування на спеціальному військовому обліку, ніхто таку особу щороку ганяти по ВЛК не буде", – резюмувала вона.

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Нагадаємо, раніше у ТЦК назвали головну проблему нинішнього бронювання працівників.

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