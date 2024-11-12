"Кому патрон дати, хто застрелитись хоче?": військовий розповів про 830 днів у російському полоні

У полоні російські офіцери постійно пригнічували ситуацію, заявляли, що війська РФ вже нібито перебувають під Києвом, а одного разу пропонували патрон, щоб застрелитися.

Про це в інтерв’ю TSN.UA розповів військовий строкової служби 12-ї бригади оперативного призначення НГУ, захисник Маріуполя Сергій Можаровський.

“Там був один інспектор, який нас охороняв, не пам'ятаю його прізвище. Він офіцер. І він постійно до нас заходить, шикують нас, і він каже: “Так що ви, кому патрон дати?”. Усі такі: "Який патрон?". А він: "Ну на, я дам зараз тобі патрон, хто застрелитися хоче?". Він морально постійно нагнітав, постійно мав якісь там новини. Каже: "Ми вже під Києвом, скоро ви вдома будете". Постійно вони пригнічували обстановку. Типу ви там нікому не потрібні і вас там всі забули, ніхто вас не змінить. Це постійно було”, — каже військовий.

За його словами, вони з побратимами розуміли, що це неправда.

“Ми чудово розуміли, що, по-перше, це ворог, і він навряд чи скаже нам правду. Можливо, він каже те, що показують йому в їхніх новинах”, — розповів Сергій Можаровський.

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