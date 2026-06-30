Кому підвищать зарплати і пенсії у липні: експерти ошелешили прогнозом

Експерти пояснили, що буде із зарплатами та пенсіями українців у липні / © Київська міська прокуратура

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Липень принесе українцям низку фінансових змін. За останніми офіційними даними Державної служби статистики України, середня зарплата в країні вже досягла 30 515 грн брутто. У липні цей показник повинен продовжити зростання, але економісти сперечаються, чи буде воно символічним, чи доволі помітним.

Водночас у Пенсійному фонді зазначають, що масової індексації виплат не передбачено, проте частина пенсіонерів гарантовано отримає індивідуальні надбавки.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Зарплати у липні: чого очікувати

Економічні експерти Олег Пендзин та Андрій Шевчишин сходяться на думці, що заробітні плати українців у липні продемонструють позитивну динаміку, проте у цифрах їхні оцінки та чинники впливу суттєво відрізняються.

Олег Пендзин налаштований більш песимістично. За його оцінкою, заробітки збільшаться лише у незначної кількості громадян, тому й середня зарплата по Україні підвищиться не набагато.

«Зростання буде невеликим, приблизно на 1% або на 300 грн чи трохи більше, однак не вище 31 000 грн. Очевидно, що заробітки у бюджетній сфері залишаться на нинішньому рівні, як і в більшості галузей. Окрім агросектора: там буде сезонне підвищення заробітків механізаторам, бо почнуться жнива, під час яких, як відомо, платять від виробітку. За даними рекрутингових порталів, комбайнери отримуватимуть до 55 тис. грн/місяць, трактористи — до 45 тис. грн/місяць. Але зростання їхніх зарплат незначно вплине на середній показник зарплати, бо на ланах станом на червень працює близько 60 тисяч таких фахівців. Більш вагомим чинником буде зростання виплат військовим, саме завдяки цьому матимемо підвищення середньої зарплати», - сказав він.

Андрій Шевчишин, навпаки, очікує у липні помітного підвищення середньої зарплати по країні — одразу до 32 840 грн. Експерт зауважив, що доходи зростуть не лише в агросекторі та у військовослужбовців, а й у тих фахівців, хто отримує винагороду із прямою прив’язкою до курсу долара.

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За його оцінками, кількість тих, хто заробляє у валюті, становить близько 7–9% від усього працюючого населення України, або приблизно 1–1,2 млн осіб. Це значна кількість високооплачуваних фахівців, чиї заробітки помітно тиснуть на загальний показник. А оскільки офіційний курс долара лише за червень подорожчав майже на 70 копійок, це автоматично підняло їхні середні заробітки в гривневому еквіваленті.

«Окрім зростання курсу долара, у липні на високу середню зарплату впливатиме період відпусток, коли нараховуються додаткові виплати. Ще один чинник — відбілювання зарплат у зв'язку з підвищенням вимог для бронювання працівників від призову. Очевидно, що при цьому збільшиться розрив у заробітках між високооплачуваними фахівцями та рештою робітників», - вважає Андрій Шевчишин, економічний експерт.

Пенсії в Україні: хто отримуватиме більше

У липні, як і в попередні три місяці, масового підвищення пенсій в Україні не очікується, оскільки планову індексацію було проведено ще в березні. Проте виплати збільшуватимуться в індивідуальному порядку для кількох категорій громадян.

Автоматичні вікові надбавки:

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Ювіляри 70, 75 та 80 років. Пенсіонерам, яким у липні виповниться ця кількість років, автоматично почнуть нараховувати щомісячні доплати. Суми розподіляються так: від 70 до 74 років — 300 грн , від 75 до 79 років — 456 грн , від 80 років — 570 грн . Головна умова — загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340 грн . Доплата нараховується суворо з дня народження, тому у першому місяці може бути не повною. Наприклад, якщо пенсіонер народився 16 липня, він отримає половину суми, а якщо 31 липня — доплата буде лише за один день.

Непрацюючі пенсіонери у віці 65 років. За наявності необхідного страхового стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок), вони мають законне право на пенсію у розмірі не менше ніж 40% від мінімальної зарплати. На сьогодні це 3 458,8 грн. Якщо поточна пенсія і без того є вищою, то надбавки не буде. Доплата нарахується автоматично, нікуди звертатися не потрібно. Але з технічних причин (наприклад, якщо день народження 26 липня, а пенсії виплачуються з 4 по 25 число), офіційний перерахунок і доплата заднім числом будуть здійснені у серпні.

Окремі правила діють для працюючих пенсіонерів, які не потрапили під автоматичний перерахунок пенсії у квітні, оскільки станом на той момент відпрацювали лише 22 місяці після призначення виплат. Вони мають законне право не чекати до квітня 2027 року, а вже у липні 2026 року перерахувати і збільшити свою пенсію в індивідуальному порядку, оскільки тепер минуло повних 24 місяці.

Як роз'яснили у Пенсійному фонді України, якщо станом на 1 березня (момент підрахунку даних для квітневого автоматичного перерахунку) пенсіонер не мав повних 24 місяців нового стажу, комп’ютерна програма його пропустила. Щойно ці 24 місяці офіційно накопичилися (наприклад, у травні чи червні), людина отримує законне право ініціювати перерахунок самостійно за допомогою заяви.

Тут важливо дотриматися термінів:

Якщо подати заяву до 15 липня включно , пенсію офіційно перерахують з 1 липня. Тобто підвищену суму нарахують за весь липневий період;

Якщо подати заяву пізніше, тобто після 15 липня, індивідуальний перерахунок буде здійснено лише з 1 серпня.

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