Кому в Україні не підвищуватимуть зарплат: оплата праці категорично зміниться

Офісним працівникам не варто очікувати на підвищення зарплат / © УНІАН

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Український бізнес остаточно відходить від практики суцільного підвищення заробітних плат усім категоріям працівників. Про це свідчать дані оновленого дослідження кадрових порталів Work.ua та robota.ua, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

За замість перегляду базових окладів для всього штату, працедавці переходять до точкового стимулювання найцінніших кадрів.

Кому очікувати на підвищення окладів

Збільшення базових виплат торкнеться винятково трьох категорій працівників:

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Ключових технічних фахівців;

Дефіцитних «синіх комірців» (кваліфікованих робітників, які працюють руками);

Менеджерів, які безпосередньо впливають на дохід компанії.

Середній розмір підняття окладів для цих фахівців становитиме 10–12%.

Тим часом очікувати суттєвого зростання доходів працівникам в офісному чи адміністративному секторах не варто — для них рівень базових окладів залишиться без змін.

Перехід на гнучкі премії та показники KPI

Замість автоматичного підвищення фіксованих окладів, українські компанії продовжують активний перехід на систему гнучких премій та KPI (ключових показників ефективності). Відтепер розмір підсумкового доходу працівника напряму залежатиме від виконаних результатів.

Аналітики наводять характерні приклади нових вимог роботодавців:

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У відділі продажів: типовим KPI є виконання встановленого плану у відсотках або середній розмір чека;

У відділі маркетингу: ключовим показником стає підсумкова вартість залучення одного клієнта.

Більше читайте у матеріалі: Ринок праці України-2026: кому платять найбільше, які професії найпотрібніші, чого очікувати далі

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