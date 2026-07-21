Кому в Україні платять 77 тисяч гривень зарплати: несподіваний перелік професій

Робота в Україні

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На українському ринку праці відбулося відчутне зміщення акцентів. Якщо раніше високими доходами та великою кількістю пропозицій вирізнявся «креативний сектор» (маркетинг, PR, дизайн), то наразі там спостерігається значний профіцит кадрів і падіння кількості вакансій. За даними кадрових порталів Work.ua та robota.ua, головний фінансовий фокус роботодавців змістився на реальний сектор та забезпечення базової життєдіяльності країни, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні роботодавці змушені жорстко конкурувати саме за «синіх комірців» — людей, які працюють руками, пропонуючи їм високі оклади.

Рейтинг доходів за галузями та професіями

Галузь Середня зарплата Зарплата вузьких спеціалістів / топ посад Ключові затребувані професії ІТ-сектор 77 000 грн Доходи залежать від кваліфікації Розробники, інженери, IT-фахівці Будівництво 35 000 грн 55 000 – 65 000 грн Муляри, фасадники, лицювальники Транспорт та автобізнес 34 000 грн від 45 000 грн Водії міжнародних/внутрішніх рейсів, автослюсарі, екскаваторники, кранівники Виробництво та робочі спеціальності 33 000 грн від 25 000 грн (для підсобних робітників) Електрики, зварники, монтажники, комплектувальники

Деталізація за секторами

ІТ-галузь. Залишається беззаперечним лідером за рівнем доходів в Україні. Середній заробіток фахівця тут становить 77 тис. грн на місяць.

Будівництво. Галузь відчуває гострий дефіцит майстрів. Якщо середня планка по галузі тримається на рівні 35 тис. грн , то кваліфіковані муляри, фасадники та лицювальники сьогодні можуть розраховувати на 55–65 тис. грн .

Транспорт та автобізнес. Середній оклад водіїв міжнародних і внутрішніх рейсів, автослюсарів та машиністів спецтехніки (екскаваторників, кранівників) становить 34 тис. грн . Водночас вузькі спеціалісти отримують від 45 тис. грн .

Виробництво та робочі спеціальності. Кваліфіковані електрики, зварники та монтажники в середньому заробляють 33 тис. грн. Навіть оклади комплектувальників та підсобних робітників на виробництвах зараз стартують від 25 тис. грн.

Більше читайте у матеріалі: Ринок праці України-2026: кому платять найбільше, які професії найпотрібніші, чого очікувати далі

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