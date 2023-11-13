Кому вигідне блокування кордону у Польщі і які шанси на вступ України до ЄС: пояснення

На польсько-українському кордоні триває акція протесту та блокування руху вантажівок. Це може бути пов'язано із ультраправою політичною партією "Конфедерація".

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Андрія Орляка.

Блокування кордону: що відомо про учасників протесту

Президент Зеленський напередодні привітав Анджея Дуду з Днем незалежності Польщі. Багато хто очікував, що останні події розсварять українців та поляків.

Зокрема йдеться про бар’єри для українського зерна в Польщі, теорії змови щодо ставки Києва на зміну влади у Варшаві і ось нова транспортна блокада на кордоні.

Профільні українські чиновники, спільно з польськими, планують прямо на кордоні влаштувати зустріч - у тому числі з учасниками блокади, щоб її нарешті закінчити. Зрушення наче уже є, адже ця блокада офіційній Варшаві так само непотрібна, як і Києву. Бізнеси кажуть, що збитки з обох сторін кордону вже очевидні навіть після першого тижня.

Українсько-польський кордон

Проте поляки обурені конкуренцією з боку України. Як дослідили польські журналісти: ні галузеві профспілки, ні більшість транспортних компаній, ні уряд не підтримують страйкарів. Розхитують кордон лише кілька компаній, що входять до однієї доволі свіжої організації "Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту".

Головним обличчям цієї акції є Рафал Меклер. Він власник логістичної компанії Rafał Mekler TRANSPORT, що попри війну і далі возить вантажі в Білорусь та Росію. Він - керівник люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація". Вона відома тим, що виступає за співпрацю з Росією, визнає російським Крим, а її лідер називає "ДНР" і "ЛНР" "незалежними державами". Вони мріють про розвал ЄС і проти зближення Польщі та США

У Польщі ж зараз усі зайняті створенням коаліційного уряду і страйк додає "Конфедерації" політичної ваги. Утім перше засідання новообраного сейму відбудеться вже завтра. То ж завтра і сама блокада може стати непотрібною.

Параліч кордону організували за день до рішення Європейської комісії рекомендувати початок переговорів про вступ України до ЄС. Після цього ця політична сила випустила заяву: "Конфедерація" закликає польський уряд, з якої б партії він не був сформований, заблокувати "абсурдну ідею прийняття України до Європейського Союзу".

Вступ України до ЄС: що далі

Але історичне рішення від Європи Київ таки отримав. Далі усі 27 країн ЄС мають погодити вступ України. Але тут же угорський прем'єр Віктор Орбан заявив: "Україні так само далеко до членства в ЄС, як Мако до Єрусалима. Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини".

Що відомо про майбутнє членство України в ЄС / Фото: ТСН.ua

Довгий час, підставою для цієї позиції Будапешт називав мовний закон. Але як тільки Київ заявив, що готовий до вирішення проблеми. Головний дипломат Сійярто – почав шукати нові і знайшов проблему у тому, що проведення виборів під час війни неможливі.



За даними агентства Reuters, члени ЄС придумали лазівку, щоб виділити Україні 50 мільярдів євро допомоги. Навіть якщо Угорщина захоче на це накласти вето. Це може статися уже в середині грудня на саміті ЄС і він дуже важливий для України. Бо тільки після того, як на грудневому саміті за цю рекомендацію Єврокомісії проголосує Європейська рада – можна буде вважати, що бюрократична машина поїхала у правильному напрямку.

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Нагадаємо, у Зеленського розповіли, коли почнеться процес перемовин про вступ до ЄС.

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