Кому заважає Telegram і хто хоче його "прикрити" в Україні: всі гарячі подробиці

Чутки про те, що в Україні можуть заблокувати Telegram, ходять вже кілька місяців.

Чергова новина, яка обурила і розділила суспільство. Telegram. Бути чи не бути? Питання блокування Telegram міцно тримається у повітрі. Нардепи подають законопроєкти, які можуть обмежити роботу застосунку в Україні. Втрутився і начальник української розвідки Кирило Буданов.

Що сказав генерал, чим і кому заважає Telegram і якою може бути його доля, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Telegram — заблокують чи ні?

Чутки про те, що в Україні можуть заблокувати Telegram, ходять вже кілька місяців. Такі новини, звісно, наробили галасу. Адже Telegram наразі заміняє людям новинні ресурси та телебачення. Там найшвидше повідомляють про те, куди летять російські ракети, про наслідки та й загалом — коротко про всі події в Україні та світі.

Із ініціативою заборонити Telegram спочатку виступив Комітет з питань свободи слова, тоді ж і скликали засідання, аби вирішити долю застосунку. Голова цього Комітету Ярослав Юрчишин наголосив, що хоче почути про болючі аспекти, пов’язані з роботою журналістів в умовах війни, та етичні виклики, що ставить такий надзвичайний стан. Під час обговорень голова правління громадської організації "Інтерньюз-Україна" Костянтин Квурт назвав платформу недружньою:

"Важливо переймати європейські практики, щоб нас потім не цькували за "перешкоджання свободі слова". Давайте активно просувати європейські практики боротьби з недружніми технологічними платформами".

Російський слід й ініціативи щодо обмеження роботи додатку

І тут є доля правди, адже Telegram належить підприємцю, росіянину Павлу Дурову, хоча він і не живе тривалий час у країні-агресорці. Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що заборонити чи заблокувати Telegram в Україні неможливо і наразі це питання не стоїть дуже гостро. Але тоді консенсусу так і не дійшли. Одні — за блокування Телеграму, інші — проти.

Втім, 21 березня з’явилася нова ініціатива — тепер від нардепа з "Європейської Солідарності" Миколи Княжицького. Він почав збирати підписи на підтримку законопроєкту про запровадження державного регулювання Telegram в Україні. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці та підтвердив у коментарі "Детектор медіа":

"Проблема Telegram — це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, тим не менш, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку, Генштаб ЗСУ прямо каже, що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого — ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців".

Про блокування не йдеться?

Він наголосив, що в законопроєкті йдеться не про блокування "Telegram та подібних до нього платформ поширення ЗМІ", а про те, щоб "запровадити таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube":

"Йдеться про те, що їхня структура власності має бути прозорою, повинно бути зрозуміло, де знаходяться їхні сервери. Якщо ж відповідей на ці питання немає, держава має право обмежити їх використання".

За яких умов Telegram може продовжити роботу в Україні?

Отож, за словами Княжицького, перша вимога до сервісів — вони мають відкрити представництво в Україні чи країні ЄС, щоб з ними могли зв'язатися українські регулятори. Друга — зобов'язати сервіси відповідати на запити української Нацради, як це наразі робить YouTube. Третя — сервіси та платформи повинні самостійно визначити, як чинити із законодавчо забороненим контентом — поширенням порнографії, продажем наркотиків, глорифікацією фашизму тощо.

Якщо керівництво Telegram не йтиме на діалог, держорганам та банкам України, які працюють із фінансовою інформацією громадян, буде заборонено використовувати Telegram на своїх пристроях. Водночас, народна депутатка України, заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що Україні навряд вдасться приструнити Х, TikTok і Telegram:

"Дезінформація дуже часто у соцмережах координується, і вона доволі масштабна, і розраховувати, що Україна якимось чином приструнить Х, чи приструнить тікток, чи телеграм — мені здається, це було б дуже наївно й, очевидно, це можна робити тільки разом із країнами, рекламним ринком яких ці платформи дорожать".

Ініціатор законопроєкту — кум з ФСБшником?

Але є нюанс. В Мережі спливла інформація, що нардеп Княжицький, який так виступає проти Телеграму, дружить із ФСБшником Сівковичем. За даними "Трухи", член фракції Порошенка Княжицький продовжує підтримувати тісні звʼязки із держзрадником та ФСБшником Володимиром Сівковичем, який у 2014 році втік до РФ, де працює на російські спецслужби. Княжицький і Сівкович продовжили спілкуватися навіть після анексії Криму Росією, Іловайського котла та всіх звірств РФ в Україні.

Нардеп у 2017 році зустрічався разом зі зрадником на курорті в Туреччині, а згодом (щонайменше у 2018-2019 роках) — в Ізраїлі та Австрії. Ексклюзивні фото з посиланням на власні джерела показала "Труха".

Ба більше, вони нібито ще й куми. Княжицький за часів Януковича працював помічником Сівковича. Разом навіть заснували ГО "Інститут Суспільство". Тобто дружити з ФСБшником під час війни — це ок, а от Telegram заважає?

Небезпека додатку

Водночас в Telegram і дійсно гуляє багато різної інформації. Ним точно так само користуються росіяни, а люди коли навмисне, а коли ні, зливають результати "прильотів" після атак, чим допомагають коригувати ворожий вогонь. А скільки "кротів", котрі саме через Telegram "зливали" інформацію про переміщення техніки та розміщення військ, зловили спецпризначенці!

Але є й плюси. Наприклад, керівник української розвідки Кирило Буданов 27 березня заявив, що Telegram таки становить проблему для національної безпеки України, але водночас служить засобом поширення потрібної інформації на окупованих Росією українських територіях:

"У нас будь-яка людина може зробити канал у Telegram, почати на ньому писати все, що їй заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трішки інакше називається. Telegram багато в чому завдає руйнівного ефекту тут усередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш працює".

Кому можуть заборонити користуватися додатком?

Нині є шанс, що, наприклад, певним категоріям заборонять користуватися Telegram. Це стосується представників державних органів та місцевої влади. Таке табу пропонують застосувати у разі, якщо цей багатоплатформовий месенджер буде визнано непрозорою Мережею, повідомив голова Комітету Верховної ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі телемарафону "Єдині новини". Він зазначив, що наразі невідомо, де насправді перебувають активи Telegram, тож на запит Нацради з радіомовлення та телебачення месенджер має показати свою систему власності:

"Якщо вона прозора і там немає ФСБшних хвостів та китайських спецслужб. Якщо ж вона не покаже систему власності, то отримає статус системи з непрозорою системою власності".



Але у зворотному разі наслідком буде те, що тоді держава не зможе розміщувати там свої активи:

"Тобто там не може бути акаунтів державних органів, представників органів самоврядування чи національних представників влади".

Співпраця з російськими силовиками

Водночас, 28 березня голова комітету Держдуми Росії з молодіжної політики Артем Метелєв заявив, що Telegram співпрацює з російськими силовиками:

"Месенджер поводиться в межах законодавства, адміністрація й особисто Павло Дуров завжди дуже швидко реагують на події, співпрацюють із силовиками, зокрема блокують заборонений контент".

Дуров виступив із неочікуваною заявою

Хоча раніше представник Telegram заявляв, що месенджер намагається захистити українців та інших користувачів від російського стеження, однак 28 березня засновник додатку Павло Дуров зробив заяву, що днями у Telegram зупинили десятки тисяч спроб відправити повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. Крім цього, Дуров заявив, що від 1 квітня усі користувачі Telegram з України, Білорусі та Росії матимуть змогу обмежити коло людей, які можуть надсилати їм особисті повідомлення.

Тим часом в СБУ заявили, що додаток таки співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів. Представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко зазначив, що Служба безпеки відстежує, де перебувають сервери Telegram, і чи є ймовірність, що вони — на території Росії. А власник та розробники месенджера є громадянами РФ.

Українці зможуть обирати?

Але у будь-якому разі громадяни будуть мати вибір — користуватися застосунком чи ні, якщо у державі заявлять, що Telegram таки "щось приховує". Ярослав Юрчишин зазначив, що про повне блокування не йтиметься:

"Тому для користувачів соцмережі, навіть якщо після прийняття закону Телеграм буде визнано непрозорою мережею, нічого не зміниться. Крім того, що там не буде, умовно кажучи, акаунта ГУР".

Заборона на Telegram у США

Що цікаво — Центральне розвідувальне управління США дедалі частіше почало застосовувати у своїй роботі OSINT, тобто розвідку з відкритих джерел. Однак попри це уряд категорично забороняє своїм аналітикам користуватися месенджером Telegram. Тож у кіберполіції радять думати, перед тим як пересилати фото та відео з наслідками російських обстрілів, адже є ризик того, що додаток контролюють російські спецслужби і просто-таки інформацію можуть перехопити.

Але є ще одне "але". Й без того шалений потік пропаганди може примножитися. Раніше представник української розвідки Андрій Юсов зробив заяву, що РФ активно скуповує зараз українські Telegram-канали, аби ще більше підігрівати ґрунт для того самого “Майдану-3”, й через які згодом почнуть надсилати необхідні для Москви меседжі.

Ба більше, Юсов приголомшив, що крім Telegram-каналів, РФ вже підкупила кількох відомих українців, які закликатимуть людей йти зносити владу:

"Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне — вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном".

Не Telegram єдиним!

Ну й пам’ятаємо, що Telegram — не єдиний месенджер у світі, де можна збирати інформацію і спілкуватися. Головне — безпека. Але й дуже не хочеться бути схожими на Росію, де обмежень стає дедалі більше.

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