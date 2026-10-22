Комунальна аномалія на Оболоні: у Києві з верхівки ліхтаря струмком полилася вода

У Києві помітили комунальну аномалію

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У Києві виявили дивну комунальну аномалію. На Оболоні з верхівки стовпа вуличного освітлення струмком полилася вода. Місцеві мешканці вже прозвали це «новою київською нанотехнологією» та вимагають від комунальних служб негайної реакції, адже вода з висоти потрапляє на припарковані автомобілі, а перехожі побоюються ураження струмом.

У ПрАТ «Київводоканал» уже відреагували на ситуацію та повідомили, що локалізували витік води на вулиці Левка Лук’яненка, 6.

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У Києві зі стовпа тече вода. / © із соцмереж

«На вулиці Левка Лук’яненка, 6 було виявлено пошкодження на підвідному водопроводі діаметром 100 мм. У зв’язку з цим тимчасово припинено водопостачання будинку № 6. Для ліквідації пошкодження необхідно провести розриття в зеленій зоні», — повідомили ТСН.ua у «Київводоканалі».

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У водоканалі додають, що перед початком ремонтних робіт необхідно забезпечити доступ до місця аварії, зокрема вирішити питання щодо електроопори та припаркованих поруч автомобілів. Інформацію вже передано профільним службам для організації подальших робіт.

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