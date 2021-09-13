Комунальна драма: через поломку унітазу десятки квартир у Києві залишилися без води

Комунальна драма: через поломку унітазу десятки квартир у Києві залишилися без води

Сусідам довелося самотужки шукати власників квартири, допомагала їм у цьому знімальна група ТСН.

Через аварійну ситуацію в одній із квартир у столичній багатоповерхівці без води залишилися усі мешканці будинку. Власників квартири, де стався прорив води, сусіди давно вже не бачили. Без них зайти в оселю працівники ЖКГ не могли, тому воду перекрили загалом.

Про те, як мешканцям самотужки довелося шукати господарів квартири, йдеться 13 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Сьогоднішній ранок у мешканців цього будинку почався однаково — у кранах не було води. Як виявилося, уночі в одній з квартир на третьому поверсі стався прорив і затопило сусідів унизу. Над ранок приїхала аварійна бригада.

Оскільки власників квартири вдома не було, а без них потрапити до помешкання комунальники не мають права, водопостачання перекрили до цілого будинку.

Поліцейські теж нічим допомогти не могли, для проникнення в приватне житло - потрібне відповідне рішення суду.

Якщо у квартирі встановлено сигналізацію, можна звернутися до служби охорони, яка повинна мати інформацію про господарів і можливість оперативно з ними зв’язатися.

Інший шлях - значно довший: мешканцям, яких затопили, потрібно звернутися до представника керуючої компанії чи комунального підприємства, яке їх обслуговує, тоді скласти відповідні акти про затоплення та впродовж 3-5 днів подати заяву до суду.

Найкраще, кажуть фахівці, подавати колективний позов. Водночас усе обов'язково потрібно фіксувати на фото та відео. А далі - чекати або на рішення суду, або коли правоохоронці розшукають власників.

Бувають випадки, коли комунальники в таких ситуаціях ламають замок і при свідках заходять до оселі, після чого усувають проблему та власним коштом ставлять інший замок. Однак, власник квартири потім може оскаржити такі дії в суді і вимагати компенсації.

Мешканці будинку, в якому без води залишилося 60 квартир, розпочали пошуки господарів самотужки - шукали номери телефонів, контакти у соцмережах. Зрештою, знайшли ще одну квартиру власниці помешкання, де сталася аварійна ситуація.

Двері відчинив її брат, який пояснив, що сестра вже давно мешкає у Франції, а в тій квартирі - живе їхня інша сестра. З нею вдається зв'язатися телефоном.

Жінка повідомила, що перебуває у відрядженні в іншому місті та пообіцяла зв'язатися з ЖКГ самостійно. Коли ж їй пояснили, що ситуація критична, сказала, що на місце вже пішли її чоловік та син.

Як виявилося, поломка сталася в туалеті - прорвало підвідну трубу до унітазу. Там поставили заглушку і в усіх квартирах знову з'явилася вода.

Новини України: квартира, чиї власники давно не з`являлися, залишила без води цілий будинок

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