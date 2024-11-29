Комунальна катастрофа у Кривому Розі: люди, які сидять без тепла, вийшли на протест (фото, відео)

У Кривому Розі кількадесят людей, здебільшого голови ОСББ, зібрались на акцію протесту. На сьогодні у місті майже 550 будинків, а це понад 70 тисяч мешканців, без опалення. Подати його мало би державне підприємство "Криворіжтеплоцентраль". Однак не встигло підготувати мережі. Тож, через пориви по місту течуть ріки гарячої води, а у квартирах холодно.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Жалобна музика, таблички з датами народження і смерті, квіти та гнилі труби - так у Кривому Розі сьогодні символіно прощались із підприємствами, що подають місту тепло та воду. На акцію під стіни міської ради вийшли небайдужі містяни та голови ОСББ. Кажуть втомились від недбальства теплопостачальників і відсутності опалення. Бо і торік, мерзли майже всю зиму.

У Кривому Розі протестують через відсутність опалення

"Побратими, які важко поранені, мерзнуть і в своїх хатах, лежать в лікарні, де не працюють туалети, нема води і їм кажуть, хто може, ідіть додому. За що питається їм таке", - кажуть містяни.

Минулої зими тепло в оселях криворіжців, які опалює "Теплоцентраль" було максимус 1,5 місяці. Зараз холоднеча у понад півтисячі будинків. Екстрено їх намагаються підключити. Люди не вірять, що зможуть нарешті зігрітися, а от платити по повній за відсутні послуги доведеться.

Екстрено виправляти ситуацію посадовці взялись лише у листопаді. Довелось втручатися міністру і створювати штаб. Раніше у "Теплоцентралі" пояснювали - не встигли підготуватись, бо мережі зношені, та й працювати нікому. Тож залучають бригади з усієї України.

У Кривому Розі в деяких будинках і досі нема тепла

"Я можу сказати за свій район і мене замість 42 слюсарів з обслуговування мереж, залишилось 17 чоловік. В нас 20 бригад в північному районі задіяні, вони постійно їдуть зі всієї України - місто Львів, Тернопіль, Рівне і так далі", - каже начальник Північного експлуатаційного району АТ "Криворіжтеплоцентраль" Олександр Антощенко.

Після підключення тепла один із будинків наче у тумані, бо підвал заливає гаряча вода, яка мала би нагріти батареї. Стіни відсиріли вже аж на третьому поверсі та найбільше тут бояться, що вода підступає до щитової.

Будинок у Кривому Розі

Щодня у Кривому розі працює близько 50 ремонтних бригад. Однак щойно ліквідують одні пориви - з’являються нові. Від початку тижня, за словами чиновників змогли підключити близько 250 будинків. Однак у більшості, кажуть мешканці тепло так і не з’явилось, через низький тиск.

Новини ТСН 19:00 29 листопада. Протести в Кривому Розі! Вирішальні мітинги в Грузії!

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