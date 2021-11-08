Комунальне пекло: у Києві жителі Бортничів живуть із фіолетовою водою та затопленим підвалом

Зі слів мешканців, останні чотири роки підвал ніхто не чистив.

Киянам роками доводиться жити у комунальному пеклі. З підтопленим підвалом, який повільно руйнує фундамент будинку та без нормальної води. Уявіть - періодично неможливо навіть прийняти душ, бо з кранів тече яскраво-фіолетова вода.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 8 листопада.

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Кореспондентка "Сніданку" Людмила Руденко вже побувала на місці та поспілкувалась з мешканцями, а також із тими, хто за це відповідає. Вона дізнавалася, чи є шанс у жителів столичного мікрорайону Бортничі на спокійне життя.

Вадиму 49 років. Він живе в столичному мікрорайоні Бортничі. Але останні 5 років комунальні проблеми не дають спокійного життя.

"Тут щодня йде затоплення підвалу, каналізація у такому стані, що вона не справляється. Тут уже від старості чи просідання ґрунту, чи сама каналізація за такий час, просто вже 30 років минуло, вже вичерпала свій ресурс", - каже Вадим.

Дихати, м'яко кажучи, тут неприємно. Більше того - небезпечно, адже це суміш вуглекислого газу, сірководню та аміаку. Кожен із цих компонентів смертельно небезпечний для людей.

Місцевий мешканець додає, що влітку тут стоїть нестерпний сморід, підвал від шару фекалій жодного разу не чистили.

Усе це повільно руйнує фундамент будинку. З'являються тріщини, розвалюється плитка. Але це не єдина проблема. Ще у 2015-му не лише в цьому будинку, а й у всьому районі була серйозна проблема з питною водою.

Тоді повідомлялося, що з крану тече отрута: у мікрорайоні Бортничі 40 дітей і 9 дорослих шпиталізовані через гостру кишкову інфекцію. Все через воду.

Серед постраждалих була й донька місцевої мешканки Валентини.

"Вона (донька – ред.) вранці встала, почистила зубки і за деякий час стало зовсім погано: у неї дуже висока температура, її знобило, почалася блювота сильна і не могли знайти причину, потім з'ясувалося, що це масове отруєння", - розповідає жінка.

Але найсумніше, кажуть мешканці, відтоді воду і досі страшно пити. Вона то зелена, то рожева, а часом із кранів тече яскраво-фіолетова вода. Все через те, що гідровузол, який відповідає за водопостачання та якість води, вже роками не можуть установити.

Місцеві мешканці кажуть, що кому тільки не писали, але проблема їхніми силами не вирішується.

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко каже, що мешканці будинку в цій ситуації безсилі: "Я пам'ятаю обіцянки введення в експлуатація гідровузла ще e 2017 - 2018 році, але, на жаль, результату немає. Це питання до Дарницької райдержадміністрації, як так сталося, що люди потерпають від відсутності води, каналізації".

Тож "Сніданок" звернувся до Дарницької райдержадміністрації за відповідями. Як зазвичай до державних структур - із запитом. Але відповідь на нього надавати не поспішали.

Тому поїхали безпосередньо на місце. Незважаючи на те, що запит ми надсилали заздалегідь, відповідей на місці не отримали. До нас спустилась представниця пресслужби. Але в розмові нас шокували: "Якщо чесно, в мене там живе кума і ще декілька подруг, в цьому будинку, і я жодного разу не чула про підтоплення підвалу, чесно".

Дивовижно! А "Сніданок" на власні очі побачив затоплений нечистотами підвал. Зі слів мешканців, останні чотири роки його ніхто не чистив. У Дарницькій райдержадміністрації нікого з керівництва не виявилось, тому часткову відповідь надіслали письмово. Кажуть - гідровузол, ймовірно, запрацює у четвертому кварталі наступного року.

Комунальне пекло: як жителі Бортничів живуть із фіолетовою водою та затопленим підвалом

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