Комунальні протистояння: у Києві чоловік повідомив у "жек" про проблему, а там зробили його винним

У Києві чоловіка, який тиждень вимагав від комунальників перекрити воду в будинку, аби відремонтувати аварійну трубу, спецкомісія визнала винним. Бо та ж таки труба зрештою прорвала і затопила три поверхи, які були нижче.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Киянин всюди звертався, проте комунальники його ігнорували

Киянин Олег розповідає, що помітив у будинку аварійну трубу. Він звернувся до комунальників, щоб ті перекрили водопостачання під'їзду та можна було відремонтувати все, проте ті заявили, що це - "робота жеку".

"Звернувся до "жеку", зробив заявку, сказав, яка ситуація, попросив перекрити стояки холодної і гарячої води. Сказали, що немає часу, на аваріях", - каже киянин Олег Лисенко.

Тоді Олег особисто навідався до комунальників. Ті його запевнили - перекрити стояк неможливо, щось зламано, вимикати слід весь будинок, та без аварійної ситуації цього не робитимуть. Дзвінок на "Гарячу лінію" міста нічого не дав, більш як за добу жодних дій комунальники вчинили. Олег знову пішов до ЖБК. Тоді прийшов сантехнік і сказав, що "нічого страшного нема".

Наслідки підтоплення

Після прориву винним зробили чоловіка, який просив перекрити воду

Черговий похід до комунальників закінчився прийнятою заявою та обіцянкою, що сантехнік візьметься за трубу у четвер, але в середу метал не витримав - трубу прорвало і затопило квартиру знизу.

Пошкоджена труба

Після цього таки замінили старі труби. У висновку комісії сказано - винен сам власник. Бо труба з заглушкою - його власність. Про халатність та затримку у роботі своїх працівників - ні слова. А про звернення на гарячу лінію, як і про аварійну загрозу вказано, що такого не було, як і особистих зустрічей з представниками "жеку" чи керуючої компанії.

Відповідати за халатність комунальників доводиться керівнику ЖКГ району. А сам "жек", як може цього уникає. Адже відсутність звернень киянином, як до "Гарячої лінії", так і до аварійної служби, є брехнею. Олег Лисенко все фіксував, навіть відсутність керівника або секретаря "жеку" в робочий час.

Поведінки своїх підопічних у РДА не виправдовують, радше дивуються їй, бо здавалося б, ситуація зовсім звичайна.

Тож перевірку комунальникам ще проведуть. І радять в таких випадках скаржитися ще й до них.

Фахівці закликають створювати ОСББ або замінювати "жек"

А от Олексій Тиханок, фахівець у сфери комунальних послуг і утримання будинків, закликає спрямувати зусилля в інший бік: домовлятися з сусідами і міняти керуючу компанію чи "жек", або ж створювати ОСББ.

"У нас в Києві більшість будинків не приймали рішення, і їх, керуючі компанії отримали, як спадок. Ми не обираємо. Якби у нас були збори, ми б запрошували 2-3 компанії, перед цим переглянули б 10 компаній, обирали б найкращі", - каже Олексій Тихонов.

Крім покращення послуг, це буде і дорожче. Але інакше нині не вийде ніяк, бо витрати зросли.

"Відповідальність не приходить зі створенням ОСББ чи обираючи керуючу компанію, власність вона зобов'язує, це написано в нашій Конституції", - зазначає Олексій Тихонов.

Киянин Олег каже, тепер точно буде гуртуватися з сусідами й обговорювати потреби будинку. Шкода, що підштовхнув його до цього такий прикрий інцидент. Який щоправда поки закінчився нормально, з тими кого він залив вже все обговорив та вирішив.