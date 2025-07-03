МВФ рекомендує перейти до ринкових цін на комунальні послуги

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Після закінчення війни на українців може чекати черговий виклик — зростання цін на комунальні послуги. У ЗМІ поширилася інформація про ймовірне підвищення тарифів на 50% з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), мовляв, зараз українці сплачують лише половину від ринкової ціни.

Чи відповідає це дійсності та наскільки суттєвим може бути це зростання, ТСН.ua з’ясовував у голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка.

Україні рекомендують ринкові ціни, але що це означає?

Олег Попенко уточнює, що МВФ у своєму меморандумі не вказує конкретно на 50% зростання, а радше наголошує на необхідності переходу до ринкових цін на комунальні послуги. Проте, за його словами, «ринкові ціни — це зростання далеко не на 50%».

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«Наприклад, ринкова вартість електроенергії може сягати 9-11 гривень за кВт/год. Це означає, що зростання цін для населення можливе не на 50%, а на 120%. Аналогічна ситуація з газом: його ринкова вартість в Україні коливається від 20-25 до понад 30 гривень за кубометр, що може призвести до зростання цін на 250%. Таким чином, прогнозоване підвищення тарифів може бути дуже значним», — розповідає Олег Попенко.

Тепло та гаряча вода стануть «золотими»

Експерт зазначає, що вартість послуг з водопостачання для побутових споживачів не подорожчає так суттєво, оскільки вона не залежить від цін на газ та електроенергію.

Однак, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів призведе до зростання вартості обслуговування багатоквартирних будинків приблизно на 20%.

«Найбільший вплив підвищення тарифів на газ матиме на послуги з теплопостачання та гарячої води, оскільки 95% їхньої вартості залежить від ціни на блакитне паливо. Тобто, якщо вартість газу зросте на 100%, то пропорційно зростуть і тарифи на гарячу воду та тепло», — прогнозує експерт.

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Людям просто не буде чим платити

Олег Попенко наголошує на серйозній проблемі платоспроможності населення. Вже зараз багатьом українцям важко сплачувати за комунальні послуги за діючими тарифами. У разі їхнього значного підвищення ситуація з оплатою може значно погіршитися.

Експерт критикує відсутність уваги до цього питання з боку влади, посилаючись на плани Міністерства соціальної політики щодо підвищення мінімальної зарплати до 10 тисяч гривень лише у 2028 році, тоді як мінімальний прожитковий мінімум взагалі не переглядається.

Борги та шлях до катастрофи

Будь-яке підвищення тарифів автоматично збільшить заборгованість споживачів за житлово-комунальні послуги. За розрахунками Олега Попенка, неофіційна заборгованість вже становить близько 200 мільярдів гривень. Він переконаний, що у цьому випадку підвищення тарифів може призвести до повної катастрофи, заганяючи сферу ЖКГ у глибоку яму, з якої не буде виходу.

Рекомендації МВФ: міф чи реальна загроза?

Експерт підкреслює, що МВФ не висуває ультиматумів, а лише «рекомендує» підвищити тарифи на електроенергію та газ до ринкових.

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Проте, як зазначає Попенко, в більшості європейських держав взагалі немає прив’язки тарифів до ринку, і кожна країна самостійно визначає свою тарифну політику.

Дві причини до підвищення тарифів

Олег Попенко висловлює підозру, що рекомендації МВФ можуть бути не результатом їхнього власного аналізу ситуації в Україні, а скоріше пропозицією від українських можновладців. Він припускає, що це може бути спробою «знайти шлях», як наповнити бюджет, щоб покрити борги перед МВФ.

Аналогічна ситуація і з газом: лише п’ять країн Європи використовують ринкову вартість газу для формування тарифів для побутових споживачів. Усі інші країни шукають різні варіанти компенсацій для населення.

Що має сказати влада та чому мовчить?

Олег Попенко переконаний, що тарифи на газ та електроенергію в Україні не можуть бути захмарними. Проте, він констатує, що держава не проявляє активності у цьому напрямку і не реагує навіть на подібні меморандуми від МВФ.

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«Жоден представник Кабміну не вийшов і не заявив, що обурений меморандумом МВФ, який хоче підвищення тарифів в Україні після закінчення війни. Сказати чесно, що наше населення не зможе платити, бо в країні війна і є величезні борги, що такі наміри є ганебними і виконати такі забаганки фізично неможливо», — підсумовує експерт.