Комунальники Києва взялися за пилососи: де прибиратимуть і скільки доведеться платити киянам

У двох районах Києва запрацювали комунальні клінінгові бригади з пилососами

Мешканців Києва здивувала новина: у Дарницькому та Оболонському районах з’явилися спеціальні комунальні клінінгові бригади, які прибиратимуть місця загального користування у будинках пилососами. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, ці бригади вже працюють в межах послуги з управління.

Що змінилося?

Цьогоріч у березні керівні комунальні компанії значно підвищили вартість послуги з утримання будинків. Якщо раніше люди платили 6-7 грн за квадратний метр, то тепер — 12,50-13,08 грн. За словами Пантелеєва, це підвищення дозволило оптимізувати послуги та створити бригади, щоб задовольнити запит мешканців на покращення санітарного стану, особливо у будинках старої забудови.

«Для тотального та ефективного прибирання у місцях загального користування створені клінінгові бригади. Вони мають поадресний графік, миють та чистять усе — стіни, вікна, двері, підлогу. Використовують парогенератори, пилососи, спеціальні мийні засоби», — розповів Петро Пантелеєв.

Поки що такі бригади працюють лише у Дарницькому та Оболонському районах, де, за даними КМДА, залучено близько 30 працівників та 50 одиниць техніки. Влада планує поступово розширити цей досвід на все місто.

Водночас посадовець скаржиться на гострий дефіцит кадрів, особливо двірників та слюсарів.

Що кажуть експерти?

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг України, скептично ставиться до такої «реформи». Він вважає, що створення клінінгових бригад може бути лише виправданням для квітневого підвищення вартості утримання будинків.

«Дефіцит кадрів у керівних компаніях зараз величезний, до 50%. І це не пов’язано з мобілізацією, просто рівень заробітних плат катастрофічно малий. Тому охочих небагато», — пояснює експерт.

Попенко не вірить, що 30 працівників на два райони зможуть ефективно прибирати тисячі будинків. На його думку, ця ініціатива більше схожа на «показуху», а купівля техніки — спроба створити гарну картинку.

«Я до кінця не розумію, як робітники будуть прибирати підлогу у старому багатоквартирному будинку пилососом, хіба що будуть використовувати ті, якими можна листя в парку роздмухувати», — зазначає Олег Попенко, зауважуючи, що для реального вирішення проблеми потрібні значно більші трудові ресурси і зміна самої системи управління багатоквартирними будинками.

Та додає, що потрібно прибрати з будинків всі мертві душі, які десятками отримують заробітну плату, заборонити працівникам КП КК виконувати роботи, які не входять до їх обов’язків.

«КМДА прикриваючись псевдомодерназацією, або якщо хочете псевдореформами, виправдовує таким шляхом підвищення вартості обслуговування багатоквартирних будинків в Києві, хоча на мою думку це абсолютно незаконно», — підсумовує Олег Попенко.