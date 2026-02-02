Комунальний апокаліпсис: чи доведеться Києву рити вуличні туалети і хто в цьому винен

Лід у квартирах і вогонь у щитках: чому київські багатоповерхівки не витримують морозів / © ТСН

Реклама

Як трималась Україна і Київ увесь тиждень після останнього масованого обстрілу та в очікуванні рекордних морозів? Що дали сім днів безперервних ремонтів, проривів труб і загоряння від перенапруги навіть підземних кабелів?

І чи справді доведеться рити ями на вулиці та робити туалети, як у селі, що припустив керівник одного з районів Києва? Кореспондентка ТСН.Тижня Ірина Коваленко зібрала морозний досвід українців останнього тижня.

Троєщина

«Тільки все почалося, дитину мені довелося відвести до свекрухи, у село, де є пічне опалення», — розповідає жителька Деснянського району столиці Ольга Лобач.

Реклама

У будинку Ольги на Троєщині немає ні опалення, ні електрики. Гріється хіба що газовою плитою і цеглою. Мешканці будинку обурені, що світла і тепла немає кілька днів.

«Дуже багато людей не просто старшого віку, а оці глибокі старці 85+, які не можуть вийти, які не можуть взагалі нічого. Ну це просто жах, діти малі, ну що це таке, ніхто ні на що не реагує», — обурюється киянка.

У сусідки Тетяни — ситуація гірша.

«Тоді вимкнули світло, опалення. Через два дні у мене все повністю потекло. Тут у мене донька спала, прийшлося її в другу кімнату, сина мені довелося до друга переселити, бо спати тут ніяк. Ви самі бачите пар, у мене з рота йде», — розповідає Тетяна.

Реклама

Така сама ситуація в іншій кімнаті. Всі шпалери мокрі. Температура в квартирі +8. На горішні поверхи насоси воду не подають, нема світла. Тож купують воду в магазинах.

«Ні один бювет не працює. Можна ж організувати, щоб привезли воду», — обурюються місцеві.

Малобільні люди — просто в пастці. До себе у квартиру нас запрошує пані Ніна. Її чоловік після трьох інсультів.

«Оце лежить не підводиться взагалі. Все замерзле, воно приклєєне, гріти нема де, переодягти нема де, в памперсі лежить по 3 дні. Він замерзає, ноги холодні, кров не циркулірує, він плаче що „мені холодно“, а я нічим не можу допомогти», — скаржиться Ніна Василівна.

Реклама

В будинку немає опалення, світло було коли були графіки.

У Деснянському районі ситуація з опаленням — найгірша. Адже весь район був заживлений від однієї ТЕЦ-6. Весь район — це пів мільйона жителів. Це як два Житомира або два Івано-Франківська.

На Троєщині розгорнули 2 великих наметових містечка. Шість цих наметів працюють цілодобово, але три з них обладнані ліжками для ночівлі.

Всередині тепло, можна попити гарячого чаю. Дають і їжу. Гречка, сосиска або курка. Для дітей єрозмальовки, пазли. Дозволяють зарядити і великі станції. Пані Вікторія прийшла відігрітися.

Реклама

«Це просто спасає. У мене в квартирі сьогодні вже 7 градусів, тільки 7 градусів. Опалення немає, немає гарячої води. Ну і електрики теж то є, то немає», — зазначає Вікторія.

Окрім цих наметів ДСНС, чимало пунктів обігріву працюють у школах району. Також цілодобово готові приймати людей супермаркети, їх перелік публікував голова Деснянського району Максим Бахматов.

Те, що місто не готове, голова РДА каже вже давно. Змінити щось зараз — може мало.

«Грошей не маю. Повноваження маю, грошей не маю», — стверджує Бахматов.

Реклама

Адже бюджет міста розподіляє КМДА. Голова РДА звертався по допомогу, утім його ігнорують, каже Максим Бахматов.

Каналізація. Як це питання можна буде вирішити?

«Рити ями, біотуалети, кульки. Зараз це все вже працює або не працює. У Голосієвському районі вже заморозилося. Люди в кульках лайно виносять на вулиці», — відверто визнає Бахматов.

Це той самий Голосіївський район. Теремки. Тут сморід, крижані сталактити і підлога встелена змерзлими каналізаційними відходами. Тут теж немає тепла та води. Труби полопались, каналізація не працює.

«Це антисанітарія. Достукатися ні до кого не можемо. Жек махає руками», — скаржаться жителі будинку.

Реклама

Махнув рукою Жек і в цьому будинку на Печерських пагорбах.

«У мене лилося все зверху. Просто лилося, ну не знаю, величезним потоком», — каже мешканка пані Олена.

Сантехнік з Жеку увімкнув опалення і пішов. Труби прорвалися в квартирах вище поверхом і топили оселю пані Олени. Топило так, що штукатурка обсипалася, впала і поламала ліжко. Тепер все мокре, тепла нема, розетки іскряться.

Єдине що добре, вдалося зайти до квартир вище, прийшли представники мешканців, які там не живуть і дали доступ. Тож якщо їдете, тримайте контакт з сусідами обов’язково.

Реклама

Чому так довго не ремонтують

Аварійні, Жеки, керуючі, ДТЕК, Київодоканал — куди тільки не звертаються люди, аби в їхньому будинку з’явилися тепло, світло і вода. Зляться, що їх не чують, перекидають з однієї контори до іншої. І що взагалі їх кинули напризволяще! Та чи справді це так?

«Ми постійно ремонтуємо мережі і відновлюємо електропостачання», — пояснюють у ДЕТЕК. Саме вони відповідають за електромережі. Однак ці мережі не витримують навантаження, яке є зараз. Тому одна аварія йде за іншою.

«Під час таких навантажень мережі не витримують. Мережі будувались щоб електрика була не єдиним джерелом тепла взимку. Тому обладнання виходить з ладу», — пояснює директор із взаємодії з клієнтами ДТЕК Руслан Волинець.

Що ще вибиває електрику — так це одночасне увімкнення кількох потужних приладів в квартирі. Це кондиціонери, бойлери, електроплити. І таких квартир тисячі, мережа не витримує і знову аварія.

Реклама

«У Києві сьогодні кожен день працює понад 60 ремонтних бригад. Усі бригади забезпечені необхідними матеріалами», — каже Волинець.

Допомагають ще 12 додаткових бригад з різних областей.

Якщо у вас в будинку згоріла щитова, кабелі, фаза — то насамперед треба звертатися до керуючої компанії, жеку, ОСББ. Саме вони мають перевірити обладнання всередині будинку.

Все що стосується труб у підвалі чи на горищі, каналізації, насосів води — це власність мешканців. А їх ремонт забезпечує керуючі компанії чи ОСББ.

Реклама

Мобільний зв’язок

От на що рідко скаржаться — це на зв’язок. Мобільні оператори вивчили урок 2023-го року.

«На сьогодні наша стандартна базова станція може витримувати та працювати без зовнішньої електрики до 10 годин. Після того, якщо це більше 10 годин, а зараз у нас є такі випадки, підключається зовнішній генератор, стаціонарний, або мобільна група приїжджає з мобільним генератором. Таким чином ми тримаємо мережу», — каже технічний директор мобільного оператора Володимир Лутченко.

Безліч скарг на Жеки і керуючі компанії. Чому так?

«Один електрик може обслуговувати і 40, і 50 будинків. І якщо в нього з 50 будинків 10 аваріях, і на кожну аварію треба витратити півдня, ну от порахуйте, скільки будуть люди чекати», — пояснює директор Центру дослідежння енергетики Олександр Харченко.

А ще досі комунальники не були на 100% заброньовані. це теж вплинуло на кількість кадрів. Тож експерт радить людям об’єднуватися і діяти.

Реклама

Деякі кияни самі взялися за свій будинок. Відігрівають труби. Так мешканці самі гріють труби у підвалі, або ті не замерзли і не перетворили будинок на бурульку, не придатну до життя. Деякі мешканці перекривають дороги.

Просто платити кошти керуючій компанії недостатньо

«Будь-який контроль покращує ситуацію по пригляданню за будинком. Але якщо такого контролю реально немає, і ви ніколи в житті не питали керуючу компанію, то ви маєте зараз цей результат», — каже Олександр Харченко.

Загалом стан енергетики експерт оцінює як задовільний. Ми подолали черговий потужний удар ворога, і знаємо як діяти далі. Проте росія не зупинятиметься. І ось це треба розуміти і діяти як за найгіршим сценарієм.

Але не один Київ бореться і з наслідком російських атак. Одеса, Суми, Дніпро, Кривий ріг, Харків. Всі відчули на собі наслідки не лише дії ворога, а й своєї відповідальності за свій дім. Як таким будинкам вигребтися і підготуватися до наступної зими — тема окремого сюжету. Бо ті, хто підготувався — готові ділитися досвідом. І протест на дорогах — кажуть, допомагає найменше.

Реклама

Дата публікації 22:28, 01.02.26 Кількість переглядів 13 Чи доведеться Києву рити туалети, як у селах?! і хто в цьому винен?

Раніше у ДТЕК пояснили, чому виникають аварії на Троєщині.

Нагадаємо, що у суботу, 31 січня, у Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту. Тимчасово було зупинено рух поїздів на всіх трьох гілках столичного метрополітену. Також енергетичний колапс спричинив відключення води, світла та тепла у місті.