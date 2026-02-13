Комунальний апокаліпсис у Києві: "ріки" нечистот у будинках та два тижні без світла

У Києві через обстріли комунальна катастрофа / © ТСН

Через російські атаки та відсутність тепла чимало столичних будинків потерпають від неочікуваних «сюрпризів». Водоспади, розірвані труби, підземні ріки з нечистот у підвалах — це лише частина жахіть, на які ТСН скаржаться кияни. Вирішити ці проблеми часто не під силу навіть комунальникам.

Подробиці — у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Вулиця Антоновича: підземна річка з нечистот

Жителі будинку на вулиці Антоновича порівнюють свій підвал із фільмом жахів. Вже понад тиждень туди виливається все, що мало б текти каналізаційними трубами. Через тепло в підвалі рідина не замерзає, а лише посилює сморід, який відчутно навіть у ліфті та на нижніх поверхах.

Мешканець будинку: «По-пластунськи доводиться йти на локацію. Одягнув маску, бо йти туди знімати — таке собі задоволення. Ми далі зайти не можемо, бо там сантиметрів 20-30 і воно все стікає вниз»

Начальник ЖЕД №102 Іван Суддя пояснює: будинок відомчий, належить НАН України, і проблеми з мережами були ще до того, як його взяли на баланс. Компанія може лише «латати» дірки.

Іван Суддя, начальник ЖЕД №102: «Аварійно-відновлювальні роботи ми зробимо, система буде працювати в задовільному стані. Але без участі мешканців у програмі співфінансування будинок якісно працювати не буде. До кінця тижня, коли буде плюсова температура, ми відкачаємо воду і точково усунемо порив».

Харківське шосе: крижаний колапс та життя без світла

Не менш драматична ситуація на Харківському шосе. Тут через особливість проєктування каналізаційна труба проходить просто під стелею під’їзду. Минулої п'ятниці вона лопнула.

Мешканка будинку: «Вибачте, але зі стелі лилось. Ми намагалися додзвонитися куди-небудь. Ось калюжа з сечі, бачите, яка краса? Це в нас каналізація».

Ситуація погіршується відсутністю води та світла. Люди змушені щодня ходити з баклажками до найближчих джерел, ризикуючи травмуватися в темряві. Сусідній будинок взагалі залишився без електроенергії на два тижні.

Ігор Давидович, мешканець сусіднього будинку: «У моїй квартирі більше двох тижнів немає світла! Домофон є, лампочки мигають. Я ходжу до сусідів, прошу зарядити павербанки і телефони. Два тижні!»

Чому комунальники не встигають?

У керуючій компанії Дарницького району твердять: проблема масова. Через російські атаки весь масив залишився без стабільного опалення, через що труби підмерзають і лопають. Ситуацію ускладнює те, що вибуховими хвилями в багатьох будинках повибивало вікна, і фанера не тримає тепло всередині під’їздів.

Андрій Солодуха, директор керуючої компанії Дарницького району: «Ми вскривали квартири деяких мешканців, щоб розморожувати систему. Зараз відновили один стояк із трьох. Якщо мешканці не пускатимуть нас до інших квартир, ми вимушені будемо вскривати їх за участю поліції».

Енергетики також працюють на межі: навантаження на мережі зросло втричі, старі кабелі просто вигорають. Щодня компанія отримує по 120 заявок, але швидкої заміни мереж, розрахованих на мирний час, чекати не варто.

