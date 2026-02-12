Комунальний параліч у Києві: ветеран без ніг не може дістатися додому через байдужість служб

Ветеран звернувся до влади через бездіяльність комунальників

У Києві спалахнув скандал через бездіяльність комунальних служб — прорив труби та лід на дорозі. Про проблему розповів ветеран, який втратив на війні нижні кінцівки і пересувається на протезах.

Чоловік звернувся до голови КМДА та «Київводоканалу». Він мешкає на вулиці Миколи Миклухи-Маклая — це приватний сектор у Солом’янському районі столиці, поруч з проспектом Лобановського.

У приватному секторі на Миклухи-Маклая прорвало трубу водопроводу. Вода, за словами ветерана, вже півтора тижня ллється з гори — там дуже крутий спуск. Через мороз дорога покрилася шаром льоду у понад сім сантиметрів.

«Я єдиний ветеран, без двох нижніх кінцівок, на цій вулиці, який їздить на автомобілі. Я не можу лишити автівку під горою, і на протезах піднятися на такий схил по льоду», — розповідає чоловік.

Він задається питанням: чому комунальні служби Києва нічого не роблять? За словами ветерана, у «Київводоканалі» повідомили, якщо вони візьмуться ремонтувати водопровід, то люди на цій вулиці залишаться без води до весни.

Ветеран закликає комунальні служби Києва нарешті зайнятися роботою, поки тримається більш-менш тепла погода, щоб на вулиці Миклухи-Маклая не було льоду і була вода у домівках.

У «Київводоканалі» кажуть, що на цій вулиці прокладені мережі, які не передані на баланс підприємства.

«Це не наші мережі. Тому і роботи не виконуються», — зазначили на підприємстві та радять звернутися до Солом’янської РДА.

Водопровідну трубу по цій вулиці приватного сектора могли прокласти багато років тому, але не передати на баланс «Київводоканалу». Такі випадки трапляються досить часто у приватному секторі Києва. А коли трубу прориває — господаря знайти неможливо.

Як повідомили ТСН.ua у Солом’янській РДА, питання ремонту водопроводу і прибирання льоду взяли на контроль, але коли виправлять ситуацію, поки невідомо.

До речі, від 1955 року ця вулиця в Солом’янському районі носила назву російського мореплавця Дежнєва, а від серпня 2022 року названа на честь українського мандрівника Маклухи-Маклая. Ось так Київрада подбала про назву вулиці, а про старі водопровідні труби чомусь забули.

