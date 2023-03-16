"Комусь війна, а комусь бабло": у Києві спалахнув скандал через будівництво в парку Пушкіна (фото)

На будівельному майданчику помітили техніку і забили на сполох.

У Києві спалахнув черговий будівельний скандал. Обурення у містян викликало будівництво в парку Пушкіна. Розголосу справі додав Геннадій Кривошея, голова Громадської ради при КМДА. За його словами, місцеві мешканці поскаржились на роботу техніки на будівельному майданчику та на її заїзд на територію парку без дозволу.

"Терміново! Просто зараз, в центрі Києва почали забудовувати парк Пушкіна... Крани, бетон, знищення зелених насаджень. Картка благоустрою зупинена. Комусь війна, а комусь бабло", - написав голова Громадської ради при КМДА на своїй сторінці в соціальних мережах.

Судячи з фото, бетоні палі встановили на будівельному майданчику вже давно. Між ними можна побачити будівельне сміття та опале листя.

"Звернення від Громадської ради направлено до київського міського голови та профільної комісії Київради. Міський голова пообіцяв, що "безпредєлу" в парку не буде та тримає контролі!",- пише Геннадій Кривошея.

На майданчику розміщено паспорт об’єкту. Там вказано що на проспекті Перемоги, 40-а ведеться реконструкція кафе "Ліра" без зміни функціонального призначення приміщення.

З приводу скандального будівництва в парку Пушкіна сайт ТСН.ua звернувся за коментарем до директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тимура Ткаченка.

"В парку Пушкіна відбувається будівництво на підставі наявного пакету документів. Там є в оренді земельна ділянка, яка була передана в користування ще у 2003 році. Забудовник отримав містобудівні умови та обмеження, дозвіл на будівництво, а також дозвіл від Мінкульту. На підставі цього пакету документів й була видана контрольна картка. Але ми побачили, що забудовник порушує умови контрольної картки, тому призупинили її дію. На даний момент розбираємося більш детально в документації. Зараз в парку Пушкіна ніякі будівельні роботи не ведуться", - розповів сайту ТСН.ua Тимур Ткаченко, директор Департаменту міського благоустрою КМДА.

Ткаченко зазначає, що на майданчику в парку проходить реконструкція кафе.

"Раніше там було старе приміщення. Нам не відомо, що власник зрізував дерева в парку. Вони лише проводили реконструкцію свого об’єкту нерухомості", - додає посадовець.

Нагадаємо, у центрі Києва невідомий власник розпочав будівництво на даху багатоповерхового будинку по вулиці Велика Васильківська, 80. За подібні дії порушники мають нести покарання у суді, адже окрім порушення благоустрою, ставиться під загрозу безпека мешканців будинку, на даху якого і почалось незаконне будівництво.

Куди скаржитися, якщо сусід порушує будівельні норми

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