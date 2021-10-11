Концтабір домашніх тварин: зоозахисники шоковані умовами на фермах Львівського ветеринарного університету

Тварин утримують без їжі та води і по кісточки в багні.

Зоозахисники заявляють про жорстке ставлення до тварин на фермах Львівського ветеринарного університету. Приголомшливі світлини їм анонімно надіслали студенти – і захисники жахнулися. Знімальна група ТСН вирушила на університетську ферму, щоб на власні очі подивитися, що ж там відбувається.

Про те, що побачили журналісти, йдеться 11 жовтня в сюжеті ТСН.19:30.

Відео, на якому видно, в яких жахливих умовах перебувають тварини, зняли студенти Львівського ветеринарного університету під час практики ще навесні. Майбутніх ветеринарів направили сюди, щоб вони вчилися вакцинувати та лікувати тварин.

Шокуючі кадри голодної худоби оприлюднили лише зараз, бо боялись, що викладачі вирахують групу і помстяться під час сесії. Під час знімання вони й тепер просили не показувати їхні обличчя та змінити голоси.

“Жахливі умови, свині не могли ставати на задні кінцівки, через те, що були дуже знесилені. Працівники розповідали, що їх навіть нема чим годувати”, - розповідав один із практикантів.

Інший студент доповнює, що від нечистот на фермі був їдкий сморід, гною на долівці було по кісточки.

Відзняте відео студенти передали зоозахисниці Андріані Байло, яка й розповіла про проблему на широкий загал. “[Тварини] - у власних фекаліях, без постійного доступу до води. Це пряме порушення наказу про умови утримання сільськогосподарських тварин”, - заявила вона.

Спершу ми побували на свинофермі, що належить університету. Приміщення було зачиненим, але через вікно вдалося зняти кілька кадрів. Перше, що впадає в очі - страшний бруд. Завершити зйомку не дозволив директор ферми Роман Галимай, закривши камеру рукою.

“Все зроблено, все прибрано”, - запевняв він, але відмовився відкривати приміщення, де утримують тварин. За його словами тварини вгодовані і мають воду.

На фермі вишу, де тримають телят, двері теж на замку. Через шпарину видно, що телята брудні. Чи є вода - не видно. З цим відео їдемо до адміністрації університету.

Перший проректор Львівського університету ветеринарної модицини Ігор Турко запевняє, що після скандалу створили спеціальну комісію, яка перевіряє умови утримання телят та свиней. Скільки грошей витрачають на прибирання за тваринами та їжу - не розповідає. Каже лише, що ферми утримуються виключно за гроші від продажу молока чи м’яса після забою.

Він також запевняє, що вгодованість тварин нормальна.

Тим часом зоозахисники звернулися зі скаргами до Держпродспоживслужби та поліції. Вимагають відкрити провадження за жорстоке утримання тварин. Студентів на практику на жодну з трьох університетських ферм більше не запрошують.

Новини України: на фермах Львівського ветеринарного університету жорстоко ставляться до тварин

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