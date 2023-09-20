Концтабір у селі Ягідне: як судять 15 росіян і що кажуть люди, які були у катівні

Окупантів важливо засудити, щоб потім можна було їх покарати.

У Чернігові триває суд над 15 російськими окупантами, які причетні до злочину в селі Ягідне. Саме там під час окупації росіяни зігнали до підвалів цивільних та утримували їх, як "живий щит". За цей час померло 10 цивільних.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Трагедія села Ягідне

Село Ягідне. За 18 кілометрів на південь від Чернігова. Разом із Бучею, Ірпенем, Бородянкою воно стало одним із символів російської жорстокості вже на початку великої війни. У березні 2022-го року росіяни демонстрували тут чи не все, на що здатні.

3 березня 2022 року цивільних чоловіків, жінок, старих і малих - росіяни з республіки Тива під дулами автоматів загнали у підвал місцевої школи. На горішніх поверхах нелюди влаштували свій штаб. Тож свідомо використовували цивільних як живий щит. Це прямо суперечить Женевській конвенції.

У підвалі школи було 368 людей, серед них - 69 неповнолітніх. Майже без їжі та води. У вбиральню - максимум раз на день. На кожного бранця - у середньому по півквадратного метра. Від задухи та нелюдських умов десятеро ягідчан померли прямо в підвалі.

Жахіття тривало до 31 березня 2022 року. Щойно чужинців вигнали, сюди заїхали прокурори та слідчі з Чернігова. Ідентифікували 15 конкретних так званих військових, які брали участь у знущанні.

Дозволили поховати дідуся, а потім почали стріляти - жителька Ягідного на суді

Сьогодні, 20 вересня, суд слухає потерпілих жителів села. Планують допитати 20 цивільних, які були у катівні. Тут уже виступила Анжела Предко. Дівчина розповіла, що окупанти зігнали їх до шкільного підвалу, знущались і розповідали про "погану українську владу і як Росія тут наведе порядок"

"Коли ми прийшли, то ми побачили мертвого дідуся. Бабуся лежала поруч. Не було навіть часу, щоб подумати, що робити. Тато виніс дідуся в сарай, а бабуся лежала в хаті. Потім, коли ми повернулись до підвалу, тато запитав, чи можна нам його поховати, а вони сказали - є час до обіду. Ми тільки прийшли до кладовища, викопали яму і почали ховати - російські військові почали нас обстрілювати", - розповіла крізь сльози на суді дівчина.

Анжела Предко під час засідання суду / Фото: ТСН.ua

Тоді дівчина та її батько отримали поранення і досі проходять реабілітацію. Захищають окупантів державні адвокати.

Прокурори встановили імена катів і пояснили, для чого їх судять заочно

Прокурор територіального управління ДБР Сергій Крупко розповів, що після втечі окупантів слідчі знайшли документи росіян, в яких були дані про всіх катів-окупантів.

"У цих журналах основне шо нам було необхідно це - кольорові зображення військовослужбовців, вся автобіографія, анкетні дані", - каже Сергій Крупко.

Прокурори намагалися навіть додзвонитися до підозрюваних. Щоб дзвінок був доказом у суді, пояснюють слідчі, вони мусили представитися саме правоохоронцями України. Тож дзвінки очікувано обривалися. Нині суд триває заочно. Але сторона обвинувачення переконана - рано чи пізно путінських режим впаде або хтось із цих російських військових захоче поїхати в цивілізовану країну. І там на нього чекатиме "сюрприз".

А крім того, коли після Перемоги України зайде мова про репарації від Росії, судові вироки стануть беззаперечним доказом агресії і - аргументом для виплати компенсацій - кажуть правозахисники.

"З часом коли вже емоції вляжуться, нам потрібно буде пред'явити окупанту, агресору сухий фактаж. І ось цей сухий фактаж залишається виключно в рішеннях судів. Крім того світова бюрократія не реагує на сльози, на емоції, а їм потрібні легітимні рішення і ось це - обов'язок нашої держави", - каже правозахисниця Ольга Решетилова.

15 обвинувачених, справу яких уже розглядає Чернігівський районний суд, були лише виконавцями злочину в Ягідному. Нині слідчі намагаються ідентифікувати командирів, які віддавали злочинні наказали. Справу щодо них виділили в окреме провадження.

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Нагадаємо, на початку березня 2022 року російські окупанти захопили село Ягідне на Чернігівщині. Вони наказали усім жителям покинути свої домівки та жити у підвалі місцевої школи. Орієнтовно 370 людей змушені були тіснитись на 197 метрах квадратних. Серед українців були літні люди та немовлята, які не мали доступу до елементарних речей.

Президент Зеленський в одному із інтерв'ю розповів, що саме такого закінчення життя він бажає диктатору Путіну.

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